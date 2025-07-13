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夏季頭皮爆油、髮絲毛躁？「洗護養」3步驟公開　輕盈養出光澤秀髮

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夏季頭皮爆油、髮絲毛躁？專家傳授「洗、護、養」輕盈養髮全攻略

▲夏日髮品居家保養法。（圖／取自zeee.u IG、品牌提供）

圖文／CTWANT

夏天，是頭皮與髮絲最嚴峻的考驗：高溫、濕熱、頻繁清洗，不僅容易出油、扁塌，還可能導致毛躁、乾澀、異味、甚至髮色褪色。本期編輯從「洗、護、養」三步驟整理出最強夏日髮品居家保養法，推薦專業級髮品，讓你擁有清爽、不塌、自然光澤的健康秀髮！

洗髮：洗掉黏膩與悶熱，頭皮清爽才能零異味

夏天高溫加上濕氣重，汗水與皮脂分泌加速，頭皮就像臉部T字油田一樣，分分鐘油膩、容易有悶臭與癢感。如果沒有正確洗淨頭皮、帶走過多皮脂與外界灰塵，不只會讓髮根扁塌沒精神，還可能造成頭皮敏感甚至長痘。因此，針對自己的頭皮狀態挑選對應洗髮品，才能有效去除堆積的油垢與雜質，同時保護頭皮屏障、避免過度清潔後的乾癢，維持頭皮與髮絲的平衡健康。

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夏季頭皮爆油、髮絲毛躁？專家傳授「洗、護、養」輕盈養髮全攻略

▲地中海天然海鹽顆粒去角質、促進循環，礦物質補養頭皮。適合中性、油性頭皮、易悶熱或有皮屑困擾者。Christophe Robin 海鹽頭皮潔淨霜 250ml／1,650元；蘊含水楊酸調理配方，深層清潔毛孔、舒緩頭皮敏感與搔癢，同時保濕調控皮脂。SACHAJUAN 頭皮護理洗髮露 250ml／950元；植物基底清潔力高，菎麻籽油修復髮絲，尤加利、薰衣草、薄荷、天竺葵精油讓頭皮恢復活力、清香持久。Bamford 天竺葵洗髮露 250ml／1,050元。（圖／品牌提供）

護髮：輕盈修護，打造防護牆也能不扁塌

別再以為護髮只是在髮尾塗抹潤絲就好！當太陽曝曬、長時間待在冷氣房時，水分流失、紫外線與溫差都會加速髮絲乾裂、分叉。此時適當的護髮，就像是幫秀髮補上屏障，減少後續熱工具與環境帶來的二次傷害，更能幫助頭髮蓄住光澤和彈性。尤其夏天應該選擇不厚重、容易吸收的護髮品，才能兼顧修護與清爽蓬鬆，不用擔心塌髮。

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▲油性頭皮適用，凝露質地不厚重，舒緩敏感同時深層保濕，使髮絲柔順不扁塌。Christophe Robin 海鹽舒緩潤髮凝露 200ml／1,100元；有機蘆薈與龍舌蘭汁深度補水、修護分叉、改善毛躁，防護高溫熱傷害，日夜都可用；Christophe Robin 蘆薈保濕免沖洗護髮乳 150ml／1,200元。（圖／品牌提供）

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▲夜間專用修護，海洋絲柔科技高效滋養、快速吸收不沾枕，修復冷氣房造成的乾澀；SACHAJUAN 夜間深層修護精華 100ml／1,780元。（圖／品牌提供）

日間保養：全天候修護，髮型從早到晚不走鐘

早上起床到晚上回家，風吹日曬、冷氣乾燥、空氣髒污……頭髮從一開始的完美狀態到下午往往早就走樣。要對抗外界環境對秀髮的侵害、隨時維持清新蓬鬆，日間保養絕對是重點：補充水分、抗熱防護、除異味造型，才能讓完美髮型持續到夜晚，就算安全帽悶壓、吃火鍋沾染異味，也能隨時回復自信光澤。

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▲富含專利MiruStyle X-HP，抵抗高溫造型傷害，海洋絲柔科技與角鯊烷深度保濕、增強彈力。SACHAJUAN 抗熱修護造型乳 150ml／1,200元；天然馬鈴薯澱粉吸油控油、瞬間蓬鬆，維持造型同時散發清新感。SACHAJUAN 專業豐盈彈力粉霧 200ml／1,050元。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

周刊王, 頭皮, 頭髮, 保養

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