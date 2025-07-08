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美周記／雅詩蘭黛推出松露精華水、歐瓏烏龍擴香讓你舒心好眠

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記者曾怡嘉／綜合報導

炎熱夏季正式報到，一起來看看本周最新鮮上市的保養美妝以及香氛，讓你快速了解，看看是否能列入你的購買清單之中。

▲美周報。（圖／品牌提供）

▲ESTEE LAUDER 白金級黑鑽松露奇蹟凝露，200ml，6,900元。

黏膩夏季，肌膚渴望更輕質的高效保養，最好是質地不能黏、吸收要夠快、使用後要立即有「澎潤亮澤」的觸感，雅詩蘭黛推出全新白金級黑鑽松露奇蹟凝露，無論面對是初老徵兆或日常肌膚壓力，皆能在日夜使用間恢復飽滿、緊緻、透亮的理想年輕狀態。

▲美周報。（圖／品牌提供）

▲伊麗莎白雅頓 綠茶開心果香水，100ml，1,800元。

雅頓於今年夏天推出綠茶開心果香水，以調香師兒時回憶的美食香氣為靈感，為經典清新的綠茶系列加入俏皮愉悅的香氛層次。這款柑橘果實調的香水將烘烤開心果香氣與清新的柑橘和綠茶完美融合，尾韻加入馬達加斯加香草豆莢的甜美溫暖香氣，讓人一聞就愛上。

▲美周報。（圖／品牌提供）

▲Atelier Cologne 無極烏龍工藝蠟燭，165g，2,800元、無極烏龍室內擴香，185ml，3,800元。

茶香入夢是什麼體驗？煙燻的大紅袍烏龍茶香繚繞整個空間，在每一次呼吸中，都進入那片專屬於自己的靜謐綠境。而來自義大利的香檸檬烘托出茶葉的清新輪廓，最後再以柔和麝香緩緩擴散，溫潤地包覆全身感官，讓這一夜輕柔且安穩地沉入夢境。

▲▼美周報。（圖／品牌提供）

▲▼美周報。（圖／品牌提供）

▲Dior 迪奧超完美柔霧蜜粉餅，2,200元、迪奧超完美柔光蜜粉餅，2,200元。

Dior推出全新超完美柔霧蜜粉餅與超完美柔光蜜粉餅，2款各具妝效的蜜粉餅，能依據不同底妝需求自由搭配使用，無論是高級霧面或韓系水光底妝，都能完美延續整體妝感，為肌膚開啟如濾鏡般的自然光采。2款蜜粉餅皆蘊含玻尿酸保濕精華與鳶尾花萃取，兼具定妝、控油與保濕三大功效。

關鍵字：

美妝, 保養, 香氛, 新品

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