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Jisoo同款小CK長靴台灣買得到！Jennie演繹Chloé背心掀波西米亞熱潮

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記者鮑璿安／綜合報導

南韓女子天團 BLACKPINK ，在睽違一千多天後終於再度合體，於上週7月5日正式展開全新世界巡演《DEADLINE》，造型也隨之成為話題焦點，Jisoo 以不規則牛仔風造型搭配CHARLES & KEITH長靴登台，展現甜美性感。

▲▼ 南韓女子天團 BLACKPINK 。（圖／翻攝自IG）

▲ CHARLES & KEITH 深咖啡色麂皮感Masei 釦環V字長靴。（圖／品牌提供）

BLACKPINK世界巡演《DEADLINE》首站選在南韓高陽體育場舉行，成員 Jisoo 在當晚表演中以一身強烈風格的牛仔造型驚豔全場，不規則的背心展現性感嬉皮風格，而且單品並非遙不可及，腳踩 CHARLES & KEITH 深咖啡色麂皮感Masei 釦環V字長靴，大膽的金屬釦環設計融合復古與前衛美感，搭配 7 公分粗跟瞬間拉長雙腿線條，粉絲們也能夠輕鬆入手。

▲▼ 南韓女子天團 BLACKPINK 。（圖／翻攝自IG）

▲ Jennie身穿 Chloé 2025 早秋系列的綠色細肩蕾絲背心。（圖／品牌提供）

▲Jennie同款Chloé 綠色緹花緹花細肩帶背心 。（圖／品牌提供）

同時，BLACKPINK近日釋出全新回歸影片， Jennie身穿 Chloé 2025 早秋系列的綠色細肩蕾絲背心，一展浪漫率性風格，細肩帶背心採用有機真絲製成，布面綴以細膩的玫瑰緹花，飾有蕾絲滾邊與抽繩腰身，並點綴金色金屬繩頭，光影間流轉著內斂光澤。

關鍵字：

BLACKPINK, Jisoo, Jennie, 音樂, 造型

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