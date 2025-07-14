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一踩就回彈！時髦跑鞋推薦　NB 1080v14、HOKA Arahi 8美到想包色處理

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一踩就回彈！時髦跑鞋推薦：Nike、NB、HOKA…這雙美到想包色處理

▲時髦跑鞋時代正式來臨。（圖／品牌提供）

圖文／CTWANT

時髦跑鞋時代正式來臨！從街頭型人腳上的NIKE、New Balance到近年崛起的HOKA，各大品牌不只拼機能、更拼顏值，不只跑步穿加乘運動效果，日常穿更是潮有型。

時髦跑鞋推薦：New Balance Fresh Foam X 1080v14 跑鞋

跑步也要跑得很有型，New Balance再次端出時尚跑鞋界的天花板1080v14，主打升級版Fresh Foam X 中底，彈力回推、腳感柔到像踩雲。透氣工程針織鞋面超服貼，不管是日常出門耍帥、還是長距離挑戰自我，都能穩穩支撐不崩潰。

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▲NB 1080v14跑鞋。（圖／品牌提供）

今年夏天更推出清新白綠和夕陽橘紅配色，顏值直接開掛，不跑步都想穿著去喝咖啡＋拍OOTD，美到想包色處理。畢竟跑得快不快沒關係，跑得時髦才是關鍵。

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▲New Balance 1080 v14跑鞋／4,680元。（圖／品牌提供）

時髦跑鞋推薦：HOKA Rocket X 3

身為HOKA碳板競速鞋中的王者代表，RocketX 3擁有雙密度PEBA泡棉＋翼狀碳板組合，不只輕、還彈得像跳床，推進力直接拉滿，腳感超滑順。大底升級的黏性橡膠，不論是衝刺、轉彎，高速奔馳也能維持穩定表現。

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▲HOKA Rocket X 3。（圖／品牌提供）

單層Warp Knit鞋面超透氣不悶腳，包覆腳型同時大幅減輕重量。Rocket X 3是一雙專為中高階跑者設計的突破型競速戰鞋，不管是間歇、配速，還是比賽日，這雙鞋都能穩定輸出、挑戰個人最佳成績！

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▲HOKA Rocket X 3跑鞋／ 8,280元。（圖／品牌提供）

時髦跑鞋推薦：HOKA Arahi 8

穩定也能很時髦，HOKA Arahi 8就是那雙練習日也不想邋遢的理想跑鞋。全新升級的H-Frame™穩定系統＋柔軟泡棉中底，每一步都穩得優雅，就算是過度內旋跑者也能安心開跑。標配的Smooth MetaRocker™滾動科技，日常慢跑或長距離訓練都能轉換順暢同時維持穩定。

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▲HOKA Arahi 8。（圖／品牌提供）

雙層緹花網布＋反光細節，跑起來透氣、穿出去也夠美，夜跑還能自帶閃光效果。重點是還有標準、寬楦、超寬楦三種選擇，從精緻腳型到幸福寬腳全包，誰都會愛上的實力派顏值跑鞋。

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▲HOKA Arahi 8跑鞋／5,080 元。（圖／品牌提供）

時髦跑鞋推薦：NIKE Vomero Plus 

NIKE重磅發表新款NIKE Vomero Plus跑鞋，這雙堪稱「緩震界天花板」的，全掌ZoomX中底就像踩在高級棉花糖上，軟、彈、輕盈，腳一落地就立刻反饋出滿滿能量。比起Vomero 18、這次Plus版在柔軟度、輕盈感與回彈力全面升級，推向超強緩震系列的新高度。前掌平台加寬、幾何中底設計優化，走穩、跑快、跳起來都不怕；鞋面是柔軟彈性網布，透氣又貼腳，長時間穿也不想脫下來。

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▲NIKE VOMERO PLUS跑鞋。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

周刊王, 跑鞋, 球鞋, NIKE, New Balance, HOKA

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