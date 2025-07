陽明山美軍宿舍變質感空間！初衣食午生活選物、從家具到茶道全都美翻

記者鮑璿安/綜合報導

台北陽明山靜謐綠意間,一處融合建築設計、生活哲學與五感體驗的美學空間YMS by onefifteen悄然誕生,延續初衣食午onefifteen對「美好生活」的堅持,這座坐落於美軍宿舍H-2區的園區,以美國1950年代中世紀現代主義為核心語彙,成為全新複合式生活美學場域。

▲園區中的Lab 10與Restaurant 12率先登場,分別以東西合璧的茶食實驗空間與環島海味為靈感的玻璃廚房開啟五感之旅。(圖/品牌提供)



從大片落地窗灑落的陽光,到室內精選美國經典家具品牌Herman Miller的設計作品,如Eames椅與George Nelson燈具,每一處細節皆蘊含高度的生活品味。園區中的Lab 10與Restaurant 12率先登場,分別以東西合璧的茶食實驗空間與環島海味為靈感的玻璃廚房開啟五感之旅。Lab 10更巧妙融合東方茶道與現代咖啡文化,搭配捷克水晶品牌ARTĚL訂製茶具與黃銅手沖架,呈現品茗與社交兼容的當代茶敘。





▲哥本哈根家居品牌Tekla。(圖/品牌提供)





▲ARTĚL Glass 客製LOGO 。(圖/品牌提供)

空間風格則以溫潤木質牆面、手工編織籃與雕塑藝品營造出懷舊與摩登的平衡,從居家香氛到床品選物,YMS精選如法國皇家香氛品牌Trudon、哥本哈根家居品牌Tekla與義大利Pinetti皮具,皆傳遞品牌對細節的極致追求。園區也選用許多精緻生活品牌,包括德國手工刺繡靠墊品牌 Anke Drechsel、捷克水晶工藝品牌 ARTĚL Glass、比利時手作香氛品牌 Mon Dada,皆為YMS by onefifteen獨家選物。餐飲空間、選物展示、藝文場域將陸續對外開放,預計於8月下旬正式營運。

同場加映





▲來自倫敦的香氛品牌 To My Ships 近期迅速竄起,以天然成分、極簡美學與節制氣息回應氣味日益喧囂與過度設計的現象 。(圖/品牌提供)

由 Aesop 前商業主管、同時也是英國百年男裝品牌 Sunspel 董事總經理 Daniel Bense 親手創立,來自倫敦的香氛品牌 To My Ships 近期迅速竄起,以天然成分、極簡美學與節制氣息回應氣味日益喧囂與過度設計的現象。品牌強調使用天然來源與可持續材料,所有配方皆以負責任方式取得,包裝亦採用可回收設計,從嗅覺體驗到製程細節,處處體現對地球的誠意與對氣味本質的尊重。THE SPAACE 首波引進該品牌首發系列 「Of The Gods」品項,涵蓋淡香精、沐浴洗手乳與體香系列,完整呈現To My Ships 對香氛日常的詮釋。