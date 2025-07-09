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星巴克今起「大杯以上買一送一」　連3天喝到小周末

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▲星巴克買一送一。（圖／翻攝星巴克同好會官方粉絲頁）

▲星巴克買一送一。（圖／翻攝星巴克同好會官方粉絲頁）

記者蔡惠如／綜合報導

星巴克今（7／9）因應集團同慶，推出連3天大杯以上買一送一優惠，無論是新推出的夏日限定飲品或原本心頭好，大杯以上規格通通都能多賺一杯，京站時尚廣場迎接炎炎夏日，推出高溫日館內指定冰品買一送一，無論是 Haagen Dazs 還是 COLDSTONE 都能多賺一倍，輕鬆度過炎熱 7 月。

▲星巴克買一送一,春日門市。（圖／業者提供）

星巴克7／9至7／11一連3天，推出「集團同慶 好友分享日」優惠，活動期間從上午11點至晚上8點，消費者至店購買購買兩杯大杯以上容量、冰熱、口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。

折購品項不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。部分門市不提供優惠，未提供優惠門市請看文後列表。

京站時尚廣場即起至7／31，推出「高溫警報」優惠活動，當日台北市氣溫若達36度以上，並由中央氣象署發布黃色燈號，Q卡會員可享館內指定品牌冰品買一送一優惠，包括Haagen Dazs雙球杯、COLDSTONE冰淇淋、108抹茶霜淇淋、小南門豆花與廣安階黑糖冰等，單品價格落在60至275元間，成為即時小確幸。

▲百貨業者推促銷冰品與滿額禮吸客。（圖／業者提供）▲百貨業者推促銷冰品與滿額禮吸客。（圖／業者提供）

▲108抹茶綜合霜淇淋，買一送一，售價118元（限同口味，每日限量20組）；Haagen Dazs 外帶雙球杯裝，買一送一，售價270元。（圖／業者提供）

星巴克買一送一不提供優惠門市：
松山機場、松機T2、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、二航廈5F、二航廈D3、二航管制4F、小港國際站、青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、彰化高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵、南港車站、南港高鐵、松山車站、台鐵一、板橋車站、中壢休息站、湖口休息站、西湖休息站、泰安南、泰安北、清水站1F、清水站3F、南投休息站、西螺、東山休息站、關廟南、仁德南、仁德北、古坑休息站、草山、花蓮和平、洄瀾、福隆觀海、清境、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、花蓮理想、龍門、101典藏、京站、萬里、南港LALA

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星巴克買一送一, 買一送一, 星巴克, 優惠, 京站

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