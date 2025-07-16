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夏天必備涼感小物！無印良品身體噴霧網狂推、薄荷精油棒提神超有效

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夏天必備涼感小物推薦！無印良品「極涼身體噴霧」網友狂推必買，酷比涼「薄荷精油棒」開車提神超有效

▲夏天必備涼感小物。（圖／品牌提供）

圖文／CTWANT

炎炎夏日熱浪來襲，每天出門一趟就汗如雨下，除了撐陽傘、戴帽子，今年夏天許多品牌也有推出涼感小物要讓你瞬間降溫，更結合天然植萃、香氛與保養元素，清爽又不刺激，讓肌膚在高溫中依然保有舒適與自在。從無印良品沁涼洗沐系列、隨身噴霧，到阿原與酷比涼的天然植萃與精油棒，讓清涼不再只是吹冷氣，而是隨時隨地帶著走的夏日儀式感，一起用涼感小物度過最舒爽的夏天吧！

涼感小物推薦：無印良品 涼感沐浴乳

夏季沖澡也有季節限定的涼感系列，MUJI無印良品推出涼感洗沐系列，推薦含有薄荷醇與保濕成分的涼感沐浴乳與涼感洗潤合一洗髮精，在清新柑橘香氣中潔淨肌膚與頭皮，同時帶來沁涼舒適的使用感受。

夏天必備涼感小物推薦！無印良品「極涼身體噴霧」網友狂推必買，酷比涼「薄荷精油棒」開車提神超有效

▲無印良品 涼感沐浴乳 400ml／390元、涼感洗潤合一洗髮精 400ml／390元。（圖／品牌提供）

涼感小物推薦：無印良品 涼感身體噴霧

外出時可搭配涼感身體噴霧與極涼身體噴霧隨身使用，無論是戶外活動或通勤期間，能迅速為身體帶來清涼與清香，讓夏天的每一刻都自在清爽。無印良品的身體噴霧帶清爽柑橘香氣，清涼成分中加入了薄荷醇，不含酒精，而且大小也很適合隨身攜帶，讓身體時刻保持涼爽。

夏天必備涼感小物推薦！無印良品「極涼身體噴霧」網友狂推必買，酷比涼「薄荷精油棒」開車提神超有效

▲無印良品 涼感身體噴霧 100ml／290元、極涼身體噴霧 100ml／290元。（圖／品牌提供）

涼感小物推薦：酷比涼 二合一清新薄荷精油棒

2025年酷比涼攜手「台灣田徑男神」楊俊瀚推出聯名限定版！傳承90年老祖宗獨特消暑秘方，以獨特薄荷精油搭配尤加利精油及薰衣草精油調配而成，獨特二合一雙頭設計：前端散發沁涼薄荷味；後端精油可隨時塗抹，雙頭設計創造多種妙用！酷比涼不僅是夏日運動後消暑小物，更可以幫助提神醒腦必備！不論是開車、騎機車、搭飛機、坐火車、工作、開會、K書、炎炎夏日通通都可以派上用場。

夏天必備涼感小物推薦！無印良品「極涼身體噴霧」網友狂推必買，酷比涼「薄荷精油棒」開車提神超有效

▲酷比涼 二合一清新薄荷精油棒／79元。（圖／品牌提供）

涼感小物推薦：阿原 山茶淨涼洗頭水

阿原YUAN推出以陽明山原生山茶為基底的山茶淨涼洗頭水與山茶清舒洗澡水，洗頭水揉合白茶工法植萃與天然甘胺酸，深入淨化頭皮油脂與氣味，搭配迷迭香複方精油與菊苣益生原，調理頭皮平衡，洗後清涼舒爽無負擔；洗澡水則以白茶植萃工法為核心，搭配柳葉益生原、有機蠟菊萃取與迷迭香複方精油等草本成分，潔淨同時舒緩肌膚，帶來透心沁爽的清舒洗感。

夏天必備涼感小物推薦！無印良品「極涼身體噴霧」網友狂推必買，酷比涼「薄荷精油棒」開車提神超有效

▲阿原 山茶淨涼洗頭水 250ml／880元、山茶清舒洗澡水 250mL／880元。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

周刊王, 夏天, 涼感小物, 美妝

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