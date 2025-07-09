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Marimekko絕美花間藝境展快閃登場！25款全新印花、生活小物超好買

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記者鮑璿安／綜合報導

芬蘭國民設計品牌 Marimekko 以標誌性罌粟花（Unikko）成為大眾生活中的繽紛來源，而此次品牌攜手五位國際藝術家，在台北新光三越 A11帶來《Field of Flowers 花間藝境》展覽及期間限定店，以年度主題「The Anatomy of Flowers 花朵解剖學」為靈感主軸，結合經典印花與當代視覺創作，25款印花嶄新亮相打造宛如花田漫步的沉浸式體驗空間。

▲▼ Marimekko絕美花間藝境展快閃登場 。（圖／品牌提供）

▲▼ Marimekko絕美花間藝境展快閃登場 。（圖／品牌提供）

▲▼ Marimekko絕美花間藝境展快閃登場 。（圖／品牌提供）

▲ Marimekko絕美花間藝境展快閃登場 。（圖／品牌提供）

本次展場特別引進 Marimekko 2025 春夏全新系列的 25 款布花作品，讓標誌性花卉擁有嶄新綻放的姿態，邀請來自芬蘭與全球不同背景的藝術家，透過繪畫、拼貼與數位媒材詮釋「花朵」的各種生命型態。像是首次合作的插畫家Eija Vehviläinen，利用對稱鏡像的巧妙運用，將花卉拆解成童趣、具有衝擊的全新形象。設計師Aino-Maija Metsola則是將花卉改以水彩呈現出優雅意向，自然風景和日常觀察都是她作品設計的重要靈感來源。

▲▼ Marimekko絕美花間藝境展快閃登場 。（圖／品牌提供）

▲▼ Marimekko絕美花間藝境展快閃登場 。（圖／品牌提供）

▲▼ Marimekko絕美花間藝境展快閃登場 。（圖／品牌提供）

▲▼ Marimekko絕美花間藝境展快閃登場 。（圖／品牌提供）

此次展區以品牌經典的Unikko（罌粟花）為主視覺，融合大量抽象幾何與高飽和色彩，形成極具張力的視覺牆面，令人彷彿置身芬蘭野地，感受花草搖曳間的生命律動。不僅如此，展覽期間限定店同步推出展覽專屬周邊與話題商品，包括廣大印花愛好者必收的托特包、T 恤、餐瓷及家飾織品等，讓民眾可將芬蘭風格帶回家。展覽期間為2025年7月8日至14日，為期一週，店內也設有互動打卡牆與體驗區，鼓勵消費者在花間場景中拍照留影，參與社群活動還有機會獲得限量小禮。

同場加映

▲▼ 陽明山美軍宿舍變質感空間 。（圖／品牌提供）

▲▼ 陽明山美軍宿舍變質感空間 。（圖／品牌提供）

▲園區中的Lab 10與Restaurant 12率先登場，分別以東西合璧的茶食實驗空間與環島海味為靈感的玻璃廚房開啟五感之旅。（圖／品牌提供）

台北陽明山靜謐綠意間，一處融合建築設計、生活哲學與五感體驗的美學空間YMS by onefifteen悄然誕生，延續初衣食午onefifteen對「美好生活」的堅持，這座坐落於美軍宿舍H-2區的園區，以美國1950年代中世紀現代主義為核心語彙，成為全新複合式生活美學場域。從大片落地窗灑落的陽光，到室內精選美國經典家具品牌Herman Miller的設計作品，如Eames椅與George Nelson燈具，每一處細節皆蘊含高度的生活品味。園區中的Lab 10與Restaurant 12率先登場，分別以東西合璧的茶食實驗空間與環島海味為靈感的玻璃廚房開啟五感之旅。Lab 10更巧妙融合東方茶道與現代咖啡文化，搭配捷克水晶品牌ARTĚL訂製茶具與黃銅手沖架，呈現品茗與社交兼容的當代茶敘。

關鍵字：

Marimekko, 花間藝境, 台北展覽, 經典印花, 芬蘭品牌

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