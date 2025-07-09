fb ig video ETtoday search mobile

風災後清理家園　專家提醒3步驟不能少

>

▲芳苑鄉草湖郵局附近昨天淹水今天仍有部分積水未退。（圖／記者唐詠絮攝）

▲丹娜絲襲台芳苑鄉草湖郵局附近淹水。（圖／記者唐詠絮攝）

記者蔡惠如／綜合報導

颱風離開後，許多家庭面臨積水、泥沙與牆面受潮等狀況，如何有效率且安全地整理環境，成為災後首要課題。專家建議，風災過後的清整應把握三個原則：「確保用電安全」、「分區清理」、「加速乾燥防霉」，才能避免二次損害與健康風險。

首先，進入家中前應立即關閉總電源，並檢查插座、延長線是否泡水或卡有異物。在水退後的第一步，建議先排除積水，尤其是地下室或低窪區域，儘快使用抽水裝置將積水排空，以免滋生病菌或影響建材結構。

▲永靖淹水1米深，消防緊急用救生艇撤離。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲颱風來襲時永靖淹水1米深，消防緊急用救生艇撤離。（圖／記者唐詠絮翻攝）

積水退去後，大多數牆面與地板會留下泥沙或油污。此時應先將表面雜質鏟除，再依材質選擇適合的清潔方式。牆面若出現剝落或起泡，建議待其完全乾燥後再進行剝除與重新上漆，並確認基底是否有裂縫或滲水現象。地板若為木質，泡水後恐難完全恢復，應觀察是否有變形、異味或霉斑等情形，再考慮是否更換。

家具若為木質家具，可搬至戶外通風處自然陰乾，避免陽光直曬導致開裂。系統家具如受潮變形，多數難以修復，需依損壞程度評估汰換可能。小家電受潮後切勿立即通電，應等內部完全乾燥後再試機，以避免短路或觸電。

清理同時，也別忽略防霉措施。颱風過後濕氣重，建議配合除濕、開窗通風，加速室內乾燥。若已出現黴斑，可使用中性抗菌清潔劑清除，並定期巡查潮濕角落，如衣櫃後方、天花板邊緣等高風險區域。

▲特力屋建議風災後清理注意事項。（圖／業者提供）▲特力屋建議風災後清理注意事項。（圖／業者提供）

▲特力屋建議風災後清理注意事項，日本KYOCERA 京瓷 90bar高壓清洗機 AJP-55，原價4,900元，特價3,099元。（圖／業者提供）

若清整工作量龐大，也可尋求專業到府協助服務，針對牆面重塗、地板重鋪或大型家具搬運提供整體解決方案，減輕災後自力復原的壓力。

針對風災後居家整理，特力屋也整理出幾項實用工具與用品供民眾參考。像是大容量的防漏伸縮水桶，在清理泥水與打掃地面時非常方便，原價329元，優惠價199元；除霉去污噴霧則可直接針對牆面黴斑處理，搭配刷具使用更徹底，原價149元，特價99元；另外，工業級吸水拖把則能大幅提升排水效率，是清理積水與濕滑地面時的利器，現場特價249元。

關鍵字：

颱風整理, 家居清潔, 防霉防潮, 專業服務, 安全措施, 特力屋, 丹娜絲

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

台北戲劇獎／金士傑奪最佳男演員！　劉冠廷施名帥跪著頒獎

熱門文章

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

曾之喬背Chloé流浪包美翻

曾之喬背Chloé流浪包美翻

GUCCI老花包新成員出列

GUCCI老花包新成員出列

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

ET Fashion

推薦閱讀

「想太多容易焦慮」星座Top 3！第一名莫名負能量破表常檢討自己

「想太多容易焦慮」星座Top 3！第一名莫名負能量破表常檢討自己

星巴克今起「大杯以上買一送一」　連3天喝到小周末

星巴克今起「大杯以上買一送一」　連3天喝到小周末

專出「寶藏男」的三大星座！TOP 1可靠又專情　把妳捧成公主呵護

專出「寶藏男」的三大星座！TOP 1可靠又專情　把妳捧成公主呵護

星巴克7／9起「大杯以上買一送一」　連續3天爽收一杯喝到小周末 戀愛般的酸甜滋味！Jo Malone推出覆盆莓奶霜冰淇淋香水　 護唇成為保養趨勢！雙唇「膨潤起來」　人自然顯得年輕 陽明山美軍宿舍變質感空間！初衣食午生活選物、從家具到茶道全都美翻 生活忙到爆炸卻還能維持優雅的女人　都用了5個小技巧 婚姻能長久的3大星座組合！TOP 1簡直心有靈犀　願意包容、支持對方 「職場扮豬吃老虎」星座Top 3 ！第一名看似無害其實背後放冷箭

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面