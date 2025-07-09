風災後清理家園　專家提醒3步驟不能少

▲丹娜絲襲台芳苑鄉草湖郵局附近淹水。（圖／記者唐詠絮攝）

記者蔡惠如／綜合報導

颱風離開後，許多家庭面臨積水、泥沙與牆面受潮等狀況，如何有效率且安全地整理環境，成為災後首要課題。專家建議，風災過後的清整應把握三個原則：「確保用電安全」、「分區清理」、「加速乾燥防霉」，才能避免二次損害與健康風險。

首先，進入家中前應立即關閉總電源，並檢查插座、延長線是否泡水或卡有異物。在水退後的第一步，建議先排除積水，尤其是地下室或低窪區域，儘快使用抽水裝置將積水排空，以免滋生病菌或影響建材結構。

▲颱風來襲時永靖淹水1米深，消防緊急用救生艇撤離。（圖／記者唐詠絮翻攝）

積水退去後，大多數牆面與地板會留下泥沙或油污。此時應先將表面雜質鏟除，再依材質選擇適合的清潔方式。牆面若出現剝落或起泡，建議待其完全乾燥後再進行剝除與重新上漆，並確認基底是否有裂縫或滲水現象。地板若為木質，泡水後恐難完全恢復，應觀察是否有變形、異味或霉斑等情形，再考慮是否更換。

家具若為木質家具，可搬至戶外通風處自然陰乾，避免陽光直曬導致開裂。系統家具如受潮變形，多數難以修復，需依損壞程度評估汰換可能。小家電受潮後切勿立即通電，應等內部完全乾燥後再試機，以避免短路或觸電。

清理同時，也別忽略防霉措施。颱風過後濕氣重，建議配合除濕、開窗通風，加速室內乾燥。若已出現黴斑，可使用中性抗菌清潔劑清除，並定期巡查潮濕角落，如衣櫃後方、天花板邊緣等高風險區域。

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