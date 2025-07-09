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信義DREAM PLAZA內部首曝光　星巴克天窗店、博客來實體店7／24登場

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▲統一時代二館,DREAM PLAZA。（圖／業者提供）

▲信義計劃區最新百貨DREAM PLAZA曝光內部設計。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

統一集團全新商場 DREAM PLAZA 今天首度揭開內部樣貌。最受矚目的亮點集中在六樓：星巴克首間「戶外座＋天窗」旗艦店與博客來第一家實體書店面對面進駐，配合整體外牆、公共區域一致採用的紫色系裝修，刻意做出與鄰近百貨截然不同的識別。據悉 DREAM PLAZA 將在 7／24 對外試營運。

▲統一時代二館,DREAM PLAZA。（圖／業者提供）

▲DREAM PLAZA 頂樓「夢想的天空」。

挑高中庭天幕把自然光導入，各樓層主色以不同深淺紫延伸到扶手、地坪及招牌。官方表示，外牆改用低彩度薰衣草紫，內部則以灰紫、霧紫分層區隔，意在讓讀者與咖啡客都能在同一視覺基調下移動，不會因品牌個別裝潢顯得突兀。

星巴克典藏 DREAM PLAZA 台北店拆掉原有屋頂，重新做出大面積天窗，日光順勢灑落到戶外露台與室內吧台，強調「全天候採光不靠燈」；露台區設置植栽與長凳，可直接眺望信義區市景，店內並預留展演區域，未來將輪流舉辦咖啡風味課與小型音樂演出。

▲統一時代二館,DREAM PLAZA。（圖／業者提供）

▲星巴克典藏 DREAM PLAZA台北。

緊鄰的博客來旗艦書店一次陳列三萬冊書籍，動線從入口一路向上延伸到挑高書牆。書店劃分五大主題：藝術書畫區、綠境閱讀區、漫畫圖像通廊、數位閱讀體驗區及AI智慧選書櫃。店內結合電子書與有聲書載具，讀者可用掃碼方式同步體驗數位版內容。書店與星巴克共用天窗與部分座位，下單咖啡後可直接帶進書店閱讀。

▲統一時代二館,DREAM PLAZA。（圖／業者提供）

▲統一時代二館,DREAM PLAZA。（圖／業者提供）

▲DREAM PLAZA 博客來實體書店。

▲統一時代二館,DREAM PLAZA。（圖／業者提供）

▲DREAM PLAZA 餐酒館與露天座席。

除了閱讀與咖啡，商場餐飲也鎖定「夜經濟」。六樓規畫立飲區與餐酒館 LillA，主打自然酒和開放式立飲吧；同層「瑪黑餐酒 TRANSIT」則白天供應咖啡、夜晚轉場成歐洲都會風酒吧。官方透露，未來每晚八點後，六樓將常態推出駐場DJ或小型現場演出，試圖吸引下班族留下消費。

▲統一時代二館,DREAM PLAZA。（圖／業者提供）

▲統一時代二館,DREAM PLAZA。（圖／業者提供）

B2「SUBMARKET」連通捷運出入口，導入生鮮選品與簡餐；一樓以精品配件與快閃品牌為主，二至五樓則依序配置時裝、生活選物與戶外運動品牌。館方目前未公布明確折扣與滿額活動，僅表示開幕前一周會釋出分層限定優惠。業者表示，DREAM PLAZA 預計 8 月正式開幕。據悉最新試營運日期就在 7／24。

▲統一時代二館,DREAM PLAZA。（圖／業者提供）

關鍵字：

商場, 星巴克, 書店, 紫調, 夜經濟, DREAM PLAZA

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