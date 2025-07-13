韓網瘋超有效瘦身方法！關鍵5招掌握生理期、喝「蘋果醋」健康不復胖

文／美人圈

夏天來了，是時候啟動瘦身模式！最近韓網上掀起一波「健康不復胖」瘦身風潮，許多網友分享親身實證的減重方法，不只有效還能打造易瘦體質。以下幫大家整理出5個韓國女生認證的瘦身秘訣，簡單執行、輕鬆就能瘦下來！

韓網爆紅瘦身方法1.學會設定「正確」目標體重

在真正開始減重之前，必須先學會設定目標體重！韓國女生在設定目標體重時，不以「過輕」為目標，而是以「健康體重」為基準，不僅更容易達成，更可讓身體維持在良好的代謝狀態，後續不易復胖，打造真正的易瘦體質。而根據台灣衛生福利部國民健康署公布的正常體重表，是以BMI指數來訂定，BMI指數愈高，罹患肥胖相關疾病的機率也就愈高。

BMI計算公式＝體重（kg）／身高2（m2）

▲BMI範圍值。（圖／截自衛生福利部國民健康署）

以成人來說，健康的瘦身體重目標可對照下方表格來制定：最左列「正常體重範圍」的最小值，即可當作「健康體重」的減重目標。以160公分舉例，健康體重的最小值為47.4公斤，低於該數值以下就不建議當作減重目標數字。

▲正常體重範圍。（圖／截自衛生福利部國民健康署）

韓網爆紅瘦身方法2.善用「空腹」狀態

制定好理想體重目標後，韓國女生分享一定要善用「空腹」狀態，並堅持做2大「空腹習慣」，才能擁有易瘦體質。

1. 早上起床空腹，或餐前30分鐘喝「蘋果醋」

想成功打造易瘦體質，「血糖的穩定」至關重要。韓女會在早上起床空腹或餐前30分鐘飲用蘋果醋（1～2勺蘋果醋兌200c.c.溫水），讓血糖上升速度變慢，減緩脂肪形成與囤積速度。尤其吃甜食，會更容易感到飢餓，進而暴飲暴食，吃進過多的熱量，這招必須先學起來！

2. 空腹時間至少14小時

第二個習慣就是讓空腹時間至少14小時，將進食時間安排在10小時內完成。跟過去爆紅的168減肥法概念相同，當身體長時間處在空腹的狀態下，就會啟動燃燒脂肪的機制，生成酮體供給能量給身體使用。因為實施容易，不需要大量運動就有明顯的瘦身效果。

▲善用空腹期有明顯的瘦身效果。（圖／IG@for_everyoung1）

韓網爆紅瘦身方法3.善用「生理期」

想要瘦得更有效率、事半功倍，韓女認為要善用「生理期」。生理期結束的第一周是黃金瘦身期，只要好好飲控，就能快速減輕體重，因此，韓女通常會在這個階段一天只吃兩餐，採取「午餐必吃，早／晚餐擇一」的方式進食，以下是大略的瘦身進食菜單：

早上7～9點

半顆蘋果+兩顆水煮蛋。由於水果富有果糖，建議在白天攝取，讓身體有時間消化與代謝，以達到更好的瘦身效果。

中午12～14點

採「高蛋白質飲食」，像是各種肉類、豆腐、魚類，並搭配烹調方式簡單的菜類，讓身體有足夠的能量與滿滿的飽足感。麵包、米飯、麵條等澱粉也可在這時攝取，維持最佳體力。

晚上17～19點

通常只喝牛奶、蛋白質奶昔等。晚餐通常盡量避開「固體」食物，液態食物更快消化，不怕腸胃囤積食物就上床睡覺。

▲生理期的黃金瘦身期要好好飲控。（圖／IG@sssoonma）

韓網爆紅瘦身方法4.適當補充保健品

大家都知道韓國人很喜歡補充保健品，在瘦身階段，除了維他命C，還會依照自身身體所需來補充相關保健品，例如：綜合維他命、益生菌等，來維持健康與提升瘦身效率。

▲以身體狀況適當補充保健品。（圖／IG@orthomol）

韓網爆紅瘦身方法5.每天運動30分鐘

韓國女生特別在意手臂與腿部脂肪，尤其夏天會穿短褲、背心等，因此會藉由高效率的運動方式，每天花30分鐘，有感減少手臂與大腿肉肉：

運動一：手臂運動

看似簡單，但會大量出汗！坐著就能完成，確保身體有坐直、坐挺後，肩膀放鬆，僅有手臂出力，就能開始跟著以下影片開始。簡單三招，每天堅持做，就能擁有漂亮的手臂線條。

運動二：爬樓梯＋滾瑜伽柱

韓女認為「爬樓梯」是最有效的減肥方法，可同時完成有氧與下半身鍛鍊！更有女星分享，為了增加效果，還會換上長袖、厚衣服爬樓梯，增加出汗量。每天爬15－30分鐘的樓梯，保持快速往上爬的意念即可。須注意的是，爬完樓梯後要用「顆粒款瑜伽柱」（圖右）來放鬆緊繃的腿部肌肉，讓線條更優美。

▲（右）顆粒款瑜伽柱。（圖／youtube@Runtastic Fitness）

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