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擔心臉凹顯老？「5種食物」幫你補足膠原蛋白　搭配維生素Ｃ更好

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▲▼擔心臉凹顯老？「5種食物」幫你補足膠原蛋白 。（圖／Unsplash）

▲雞蛋富含胺基酸，有助身體自行合成膠原蛋白。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

隨著年紀增長，臉上膠原蛋白流失，想抓住青春外貌，不少人會補充膠原蛋白來維持，與其補充輔助品，倒不如從食物中攝取更為安全直接，盤點富含膠原蛋白食物，跟著補充就沒錯！

#雞皮、雞腳

雞皮與雞腳含有豐富的天然膠原蛋白，特別是二型膠原蛋白，對關節、皮膚彈性有幫助。這類食物在烹煮後會釋放出大量膠質，有助於維持肌膚的緊緻與潤澤。但值得留意的是脂肪含量較高，食用時需要注意份量攝取才是。

#豬皮、豬蹄

豬皮和豬蹄富含膠原蛋白和明膠，有助於補充肌膚結締組織所需的蛋白質結構，常見於豬腳凍、滷豬腳中。

▲▼擔心臉凹顯老？「5種食物」幫你補足膠原蛋白 。（圖／Unsplash）

#魚皮

像是鮭魚和鱸魚的魚皮皆含有 高品質的海洋膠原蛋白，分子量小、吸收率高，對肌膚保濕與抗老化特別有效，尤其是深海魚類，建議可以用蒸或煮的方式，避免高溫油炸而破壞膠原蛋白。

#雞蛋

蛋白質是合成膠原蛋白的原料之一，雞蛋含有豐富的胺基酸，有助於身體自行製造膠原蛋白，雖然蛋本身不含膠原蛋白，但能提供合成所需材料。

▲▼擔心臉凹顯老？「5種食物」幫你補足膠原蛋白 。（圖／Unsplash）

#豆類（如黃豆、豆腐）

若你為素食者，黃豆和豆腐也是好選擇，因豆類含有植物性蛋白質與異黃酮，可刺激膠原蛋白的合成，並具有植物性荷爾蒙樣作用，幫助延緩皮膚老化、增加肌膚彈性。

以上食物需適量攝取以外，也建議可以搭配維生素C，像是如芭樂、奇異果、紅椒等食物，更可以幫助合成，同時應避免過多糖分與熬夜，才能真正有效維持膠原蛋白的含量與穩定性。

關鍵字：

膠原蛋白, 食物, 美容, 保養, 健康

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