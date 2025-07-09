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Jo Malone把覆盆莓冰淇淋變香水！香甜不膩重現戀愛幸福感

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Jo Malone,Venchi,伊麗莎白雅頓,ANNA SUI,香水,香氛。（圖／記者李薇、品牌提供）

記者李薇／台北報導、攝影　圖／品牌提供

Jo Malone每年的限定總是會讓粉絲陷入瘋狂，2025年以英式經典甜點Raspberry Ripple，打造出覆盆莓奶霜冰淇淋香氣的香水，充滿酸甜氣息的味道帶有淡淡的奶香，完全不會讓人覺得甜膩，反而會有戀愛般的幸福感，當然，粉色與奶油黃交織的緞帶，更讓此次限定系列更加可愛童趣。

Jo Malone,Venchi,伊麗莎白雅頓,ANNA SUI,香水,香氛。（圖／記者李薇、品牌提供）

Jo Malone,Venchi,伊麗莎白雅頓,ANNA SUI,香水,香氛。（圖／記者李薇、品牌提供）

除了新香味，Jo Malone熱賣的鼠尾草與海鹽香水，也同步推出限量版設計，將過去經典的奶黃色、黑色搭配，改以繽紛水藍色與奶黃色條紋設計緞帶，同時瓶蓋也換上白色設計，宛如海風般的鹹鹹氣息帶有青草的綠意，讓人忍不住想起英倫海岸夏季的微風，非常愜意悠閒的氛圍。

Jo Malone,Venchi,伊麗莎白雅頓,ANNA SUI,香水,香氛。（圖／記者李薇、品牌提供）

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慶祝限量新香氣上市，Jo Malone大稻埕形象概念店在7月換上全新繽紛的限定店裝，充滿活力感的粉色系禮物與冰淇淋陳設，古樸質感又帶有年輕氣氛，更攜手義大利頂級巧克力Venchi重現英式甜點Raspberry Ripple的酸甜奶香，應用經典香草以及覆盆莓口味Gelato，讓人不僅噴上夢幻香甜，嘴裡也能感受沁涼愉悅氣氛。

Jo Malone,Venchi,伊麗莎白雅頓,ANNA SUI,香水,香氛。（圖／記者李薇、品牌提供）

提到甜點，開心果絕對是近年很受歡迎的食材之一，經常被使用在各種點心之中，伊麗莎白雅頓經典的綠茶香水也與開心果交織出全新的美食調香氣，清新的綠茶加入了烘烤過後的開心果香氣，更顯果核的溫潤與堅果香氣，尾韻加入馬達加斯加香草豆莢，讓整體氣息更加飽滿。

Jo Malone,Venchi,伊麗莎白雅頓,ANNA SUI,香水,香氛。（圖／記者李薇、品牌提供）

向來甜美滿分的ANNA SUI擅長捕捉可愛甜蜜的氣氛，再度推出全新霓虹聖代淡香水，花香麝香調的香氣透過佛手柑、葡萄柚、珊瑚朱槿帶出熱帶花香的熱情，橙花、芭樂冰淇淋、茉莉彷彿少女第一口咬下的濃郁冰淇淋，沁涼、香甜同時又滿足。

關鍵字：

Jo Malone, Venchi, 伊麗莎白雅頓, ANNA SUI, 香水, 香氛

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