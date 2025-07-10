雙手沒塗防曬是大忌！讓雙手老化的「5個原因」　早知道早防範

▲別讓雙手肌膚洩露年齡。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

雙手是我們日常最常暴露在外的部位之一，但卻經常被忽視保養。不當的護手習慣會讓雙手提早老化，成為洩露年齡的關鍵。以下是5個常見的護手壞習慣，以及改正方法，幫助你養出細緻如玉的雙手。

#忽略防曬

許多人只記得防曬臉部，卻忽略了雙手，手部經常暴露在紫外線下，長期下來會導致色斑、皺紋及乾燥。建議外出時也幫手抹上防曬乳，尤其是開車時手背容易曬傷，需要特別留意。

#過度清潔或使用強效清潔劑

頻繁洗手或使用含強效化學成分的清潔劑，會破壞手部皮膚屏障，導致乾燥和脫皮。建議選擇溫和的洗手液，避免含酒精過高或過度起泡的產品。每次洗手後立即塗抹護手霜，幫助鎖住水分並修復屏障。

#忽略指甲及指緣保養

不護理指甲及指緣，容易產生倒刺或乾裂，影響手部整體美觀。建議每周進行一次指緣油或乳霜的按摩，滋潤指緣部位。修剪指甲時，避免剪得過短，並用磨甲器打磨邊緣，防止倒刺生成。

#不戴手套進行家務

請記得進行清潔或接觸化學用品時，務必佩戴耐用的橡膠手套，若雙手直接接觸清潔劑或長時間泡在水中，會加速雙手肌膚乾燥老化。

#忽略夜間深層修護

夜間沒有特別護手措施，容易錯過肌膚修復的最佳時間。建議在睡前塗上厚層的滋潤型護手霜，並搭配使用純棉手套進行深層保養。一周可增加一次手部去角質，幫助吸收保養品的成分。