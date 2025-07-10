周杰倫、珉奎穿Dior賽車系聯名！車神漢米爾頓參與設計「刺繡馬鞍包」潮翻

記者鮑璿安／綜合報導

Dior聯手 F1 傳奇車手 Lewis Hamilton 推出的全新聯名膠囊系列，成為今夏矚目焦點，從跑車賽道一路延伸至伸展台，該系列以「非洲未來主義」為設計核心，重新定義現代男士的風格語彙，連天王周杰倫也在香港演唱會上當成舞台服演出，SEVENTEEN 成員珉奎則在機場穿搭中亮相，氣場全開。





▲Dior x Lewis Hamilton 系列發表，天王周杰倫在香港演唱會上當成舞台服演出，（圖三）SEVENTEEN 成員珉奎則在機場穿搭中亮相 。（圖／品牌提供）

在香港演唱會上，周杰倫以 Dior x Lewis Hamilton 系列的淺灰西裝登場，西裝外套採用高訂手工剪裁，透過加寬肩線、流線輪廓呈現出剛柔並濟的現代紳士感。在出發前往海外活動時，SEVENTEEN 的珉奎以一身奶茶色丹寧套裝現身機場，來自本系列的俐落輪廓剪裁與柔和色調，完美襯托他溫暖陽光的形象。

▲整體系列以高級訂製的剪裁語言包裹著運動與街頭機能，展現非洲未來主義與 Dior 歷史交會精髓 。（圖／品牌提供）

本系列由客座設計師、Dior 品牌大使、七屆 F1 世界冠軍 Lewis Hamilton 親自操刀，整體系列以高級訂製的剪裁語言包裹著運動與街頭機能，服裝採用義大利與法國工坊製作。西裝、飛行員外套、運動連身套裝在結構上皆做出簡約有力的輪廓線條，像是標誌性的Oblique 斜紋夾克在本系列中去除了翻領，設計更似一件開襟針織衫。豹紋花呢圖案成為貫穿全系列的元素，展現非洲未來主義與 Dior 歷史主義的交會精髓。





▲DIOR AND LEWIS HAMILTON 淺灰色Oblique緹花後背包，NTD 98,000 。（圖／品牌提供）





▲DIOR AND LEWIS HAMILTON SADDLE 棕色皮革刺繡馬鞍包_NTD 280,000 。（圖／品牌提供）





▲丹寧天鵝絨穆勒鞋，NTD 43,000 。（圖／品牌提供）





▲白色與銀色運動鞋，NTD 49,000 。（圖／品牌提供）



配件方面，經典的 Dior Hit The Road包款經重新詮釋，以回收材料製作，並以 Dior Oblique 圖騰點綴，攀岩繩細節讓包款更堅固又時尚。灰色 Oblique 緹花後背包 以陽光螢光黃點綴提把與繩結，呼應賽車場的能量感；棕色皮革刺繡馬鞍包結合象徵非洲圖騰的手工刺繡、金屬日月符號，體現 Hamilton 本人對非裔文化的尊重。

同場加映

▲ Gucci最新Tennis系列曝光 。（圖／品牌提供）

隨著溫布頓網球錦標賽熱血展開，時尚圈與網球運動也更加緊密了，Gucci正式發表全新 Gucci Tennis 系列，以復古美學詮釋運動時尚，重現1970年代網球文化的魅力，並藉此致敬品牌首度推出網球風格單品的歷史時刻。此次系列涵蓋男女裝服飾、包款與配件，女裝以經典白色為基調，完美結合網球DNA美學，採用俐落的百褶剪裁與短裙設計，搭配品牌標誌性的紅綠Web織帶，體現球場上的俐落優雅。