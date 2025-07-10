fb ig video ETtoday search mobile

周杰倫、珉奎穿Dior賽車系聯名！車神漢米爾頓參與設計「刺繡馬鞍包」潮翻

>

記者鮑璿安／綜合報導

Dior聯手 F1 傳奇車手 Lewis Hamilton 推出的全新聯名膠囊系列，成為今夏矚目焦點，從跑車賽道一路延伸至伸展台，該系列以「非洲未來主義」為設計核心，重新定義現代男士的風格語彙，連天王周杰倫也在香港演唱會上當成舞台服演出，SEVENTEEN 成員珉奎則在機場穿搭中亮相，氣場全開。

▲dior 。（圖／品牌提供）

▲dior 。（圖／品牌提供）

▲dior 。（圖／品牌提供）

▲Dior x Lewis Hamilton 系列發表，天王周杰倫在香港演唱會上當成舞台服演出，（圖三）SEVENTEEN 成員珉奎則在機場穿搭中亮相 。（圖／品牌提供）

在香港演唱會上，周杰倫以 Dior x Lewis Hamilton 系列的淺灰西裝登場，西裝外套採用高訂手工剪裁，透過加寬肩線、流線輪廓呈現出剛柔並濟的現代紳士感。在出發前往海外活動時，SEVENTEEN 的珉奎以一身奶茶色丹寧套裝現身機場，來自本系列的俐落輪廓剪裁與柔和色調，完美襯托他溫暖陽光的形象。

▲dior 。（圖／品牌提供）

▲dior 。（圖／品牌提供）

▲dior 。（圖／品牌提供）

▲整體系列以高級訂製的剪裁語言包裹著運動與街頭機能，展現非洲未來主義與 Dior 歷史交會精髓 。（圖／品牌提供）

本系列由客座設計師、Dior 品牌大使、七屆 F1 世界冠軍 Lewis Hamilton 親自操刀，整體系列以高級訂製的剪裁語言包裹著運動與街頭機能，服裝採用義大利與法國工坊製作。西裝、飛行員外套、運動連身套裝在結構上皆做出簡約有力的輪廓線條，像是標誌性的Oblique 斜紋夾克在本系列中去除了翻領，設計更似一件開襟針織衫。豹紋花呢圖案成為貫穿全系列的元素，展現非洲未來主義與 Dior 歷史主義的交會精髓。

▲dior 。（圖／品牌提供）

▲DIOR AND LEWIS HAMILTON 淺灰色Oblique緹花後背包，NTD 98,000 。（圖／品牌提供）

▲dior 。（圖／品牌提供）

▲DIOR AND LEWIS HAMILTON SADDLE 棕色皮革刺繡馬鞍包_NTD 280,000 。（圖／品牌提供）

▲dior 。（圖／品牌提供）

▲丹寧天鵝絨穆勒鞋，NTD 43,000 。（圖／品牌提供）

▲dior 。（圖／品牌提供）

▲白色與銀色運動鞋，NTD 49,000 。（圖／品牌提供）

配件方面，經典的 Dior Hit The Road包款經重新詮釋，以回收材料製作，並以 Dior Oblique 圖騰點綴，攀岩繩細節讓包款更堅固又時尚。灰色 Oblique 緹花後背包 以陽光螢光黃點綴提把與繩結，呼應賽車場的能量感；棕色皮革刺繡馬鞍包結合象徵非洲圖騰的手工刺繡、金屬日月符號，體現 Hamilton 本人對非裔文化的尊重。

同場加映

▲▼ Gucci最新Tennis系列曝光 。（圖／品牌提供）

▲▼ Gucci最新Tennis系列曝光 。（圖／品牌提供）

▲ Gucci最新Tennis系列曝光 。（圖／品牌提供）

隨著溫布頓網球錦標賽熱血展開，時尚圈與網球運動也更加緊密了，Gucci正式發表全新 Gucci Tennis 系列，以復古美學詮釋運動時尚，重現1970年代網球文化的魅力，並藉此致敬品牌首度推出網球風格單品的歷史時刻。此次系列涵蓋男女裝服飾、包款與配件，女裝以經典白色為基調，完美結合網球DNA美學，採用俐落的百褶剪裁與短裙設計，搭配品牌標誌性的紅綠Web織帶，體現球場上的俐落優雅。

關鍵字：

Dior, LewisHamilton, 周杰倫, SEVENTEEN

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

粉絲朝台上扔Labubu！ Lisa直呼「很危險」往回丟

熱門文章

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

曾之喬背Chloé流浪包美翻

曾之喬背Chloé流浪包美翻

GUCCI老花包新成員出列

GUCCI老花包新成員出列

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

ET Fashion

推薦閱讀

愛說教「倚老賣老星座Top 3」！第一名超會下指導棋讓人好有壓力

愛說教「倚老賣老星座Top 3」！第一名超會下指導棋讓人好有壓力

CASIO第一款機械錶登場　入門價1萬好甜

CASIO第一款機械錶登場　入門價1萬好甜

最會逞強的三大星座！TOP 1把自尊心放首位　退讓就是失敗當然不行

最會逞強的三大星座！TOP 1把自尊心放首位　退讓就是失敗當然不行

「想太多容易焦慮」星座Top 3！第一名莫名負能量破表常檢討自己 星巴克今起「大杯以上買一送一」　連3天喝到小周末 周杰倫戴帝舵對錶曬恩愛　昆凌巨鑽戒更搶鏡 凱特王妃火紅斗篷裝國宴吸睛　法國名牌裝上身迎法總統夫婦 宋慧喬極簡風穿出精品高級感　40+女人都該學的時髦鬆弛 信義DREAM PLAZA內部首曝光　星巴克天窗店、博客來實體店7／24登場 「一天只要做好3件事」的選三哲學　生活變得更好過了

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面