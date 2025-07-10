LOPIA高雄夢時代7／10開幕　連續5天和牛、豬五花特價

▲LOPIA 高雄夢時代店開幕，一連5天推肉品特價。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

日本連鎖超市 LOPIA 於 7／10 進駐高雄夢時代購物中心，打出全台最大規模青果區，以及南部獨家活物水槽料理服務。慶開幕特別推出連續五天限時優惠，首日祭出黑毛和牛炒肉片買一送一，吸引不少消費者排隊搶購，開幕前5日每天都有買一送一特價好康別錯過囉。

LOPIA 高雄門市設於夢時代地下一樓，空間主打濃厚日式氛圍與互動式陳設，並運用電子看板營造熱鬧購物感。夢時代店主打擁有 LOPIA 全台最大青果區，從日本直送的青森蘋果、茨城地瓜加工品，到台灣當季蔬果應有盡有，標榜新鮮多樣。

除了生鮮蔬果，LOPIA 也引進日本 A5 黑毛和牛、澳洲 M9 等級和牛，以及每日現做的比薩、便當、炸物。更特別的是，店內設有活物水槽，提供龍蝦、鱈場蟹、牡丹蝦等超過 30 種海鮮現場挑選與代客料理，是南部首度導入的服務模式。

為吸引民眾體驗，LOPIA 自開幕日起連續五天推出不同肉品特價活動，包括黑毛和牛樂比亞燒肉、內腿牛排與火鍋肉片，每日更換優惠，價格從每 100 克 158 元至 268 元不等，數量有限。此外還有如吉伊卡哇布丁製菓組、日本萬汐農園布丁、日清 AFURI 柚子鹽碗麵等日系選物同步上架。

夢時代也同步祭出會員回饋活動，即日起至 7／13，凡持夢時代會員條碼或卡片，於 LOPIA 單筆消費滿 600 元並扣除 20 點 OPENPOINT，即可兌換 100 元電子優惠券（每日限量 1000 份）。優惠券限指定櫃位消費滿 500 元使用，有效期與兌換條件依現場公告為準。

B1 樓層除 LOPIA 外，也迎來多間餐飲品牌新櫃，包括日系烘焙品牌「MOO」與人氣早午餐「貳樓」。MOO 主打濃郁乳香與法式奶油風味，首月消費還可獲得牛乳造型餅乾；貳樓則以海洋為主題打造沉浸式用餐空間，並推出限定的開放式三明治系列。

此外，3 樓蛋型展區目前正舉辦韓食選物展，販售各式濟州島茶飲、香蕉牛奶與醬油海鮮熟食等韓國美食。消費滿 3000 元還可至指定櫃位免費兌換雙球天然芋冰，活動至 7／26 止。

而台南首間 LOPIA 超市插旗新光三越小北門店，預計 8／15 跟新光三越小北門試營運一同登場，其主打生鮮肉品、日本水果以及現做熟食，瞄準年輕客層與周邊新興小家庭，據悉還將結合新光三越推出外送服務，想吃LOPIA壽司、便當或現烤比薩不出門就能送到家。