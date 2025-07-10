▲東森集團王令麟總裁（左三）親自出席頒獎活動現場，將價值270萬元的限量愛馬仕柏金包交予東森REGAL幸運得主會員許女士（右三）。購物專家斯容（左一）、東森REGAL陳建富營運長（左二）、許女士的丈夫（右二）與東森購物客服張專員（右一）共同見證這個榮耀時刻！（圖／記者湯興漢攝，下同）

記者萬玟伶／新北報導

由東森集團總裁王令麟斥資逾億元打造的「東森REGAL美容生技中心（REGAL龍江旗艦店）」，自開幕以來話題不斷，尤其是集團祭出的超豪華開幕活動，消費滿額即有機會獲得價值270萬元的愛馬仕鱷魚皮柏金包，掀起時尚圈與美容產業高度關注！活動歷經半年，這只被譽為「包款之王」的限量柏金包，最終得主終於在今日（7/10）正式揭曉，由來自高雄的東森REGAL會員許女士獲得殊榮！

結合時尚、科技與健康的高端美學殿堂

東森REGAL以尊榮服務回饋頂級會員

近年來，擁有一只愛馬仕柏金包已成為頂尖名流的身份象徵，尤其稀有的鱷魚皮款更被譽為「包中之王」。此類高訂包款不僅價格動輒數十萬起跳，還需具備高等級會員資格與對等消費門檻才能獲得購買機會。加上訂製需長年等待、產量稀少，讓柏金包在國際拍賣市場屢創高價，成為兼具保值性與尊榮地位的極致奢華代表。王令麟為了慶祝REGAL龍江旗艦店開幕，於去年年底特別推出滿額活動，凡於開幕活動期間內消費達門檻，即有機會獲得擁有柏金包的資格，也因此吸引大批名媛、企業主搶搭這波「奢華風潮」。

王令麟總裁也進一步說明，這只價值270萬元的鱷魚皮柏金包，耗費集團高層三年時間才配貨取得，不僅工藝精湛、選料稀有，更是「有錢也未必買得到」的夢幻逸品。這次活動共發出756張抽獎券，最終由許女士幸運獲得，機率為756分之一，「比中樂透頭獎還高出好幾萬倍。」王令麟笑言，「這份榮耀，許女士當之無愧！」

▲東森集團歷時三年取得的限量鱷魚皮柏金包，價值高達270萬元，選料稀有、工藝極致，被譽為「夢幻逸品」。

▲東森REGAL美容生技中心為東森集團打造的高端美學品牌，由王令麟親自監督，融合現代設計與科學美容，以七星級奢華規格規劃空間與服務，致力為會員打造結合科技、健康與時尚的國際級美學殿堂。（圖／資料照）

精品級頒獎典禮「柏金包得主」尊榮現身！

見證夢幻逸品的命定主人

為了迎接最幸運的頂級會員，頒獎過程可說是高規格，許女士與丈夫抵達板橋高鐵站後，隨即由REGAL陳建富營運長陪同，坐上由東森集團精心安排的總裁專車尊榮接送，氣派抵達東森購物專屬攝影棚。全程專車接駁，貼心避開近日台北陰雨綿綿的天氣，讓貴賓保持乾爽舒適、心情愉悅地蒞臨現場，也象徵東森集團對於頂級會員的暖心款待。現場同步舉辦頒獎儀式，由總裁王令麟親自出席、購物專家斯容重磅主持，在所有參與的貴賓與媒體面前，隆重地將這只夢幻逸品獻給幸運得主。

▲東森集團特別安排總裁專車接送柏金包得主許女士伉儷抵達頒獎現場。

外表完全看不出真實年齡的許女士，受訪時表示，自己平時就十分重視保養，最喜歡的REGAL課程，就是近期最夯的「AI智慧溫塑按摩機器人」，尤其針對腹部的模式讓她印象深刻，「做完回家馬上瘦了一公斤，真的很有感。」她笑說，REGAL不僅環境舒適，服務人員也都非常親切，「每次來都覺得被好好照顧，療程既放鬆又有效，還有點心可以吃，真的很享受。」

談及中獎心情，許女士瞇眼笑道一切都出乎意料，「我其實不知道有這個活動，是服務我多年的張姓專員幫我登記參加的。」意外獲得夢幻逸品，讓許小姐直呼「太驚喜」，也感謝東森專員的貼心安排，讓這份榮耀得來毫無預警卻格外感動。東森服務專員主動為會員關注各項優惠與權益，始終將會員需求放在心上的暖心舉動，也蔚為佳話。

▲許女士驚喜抱回夢幻逸品柏金包，她特別感謝服務多年的東森購物客服部張姓專員（左一）貼心代為登記，兩人共譜的佳話也展現出東森對會員無微不至的用心。

AI助攻健康與美麗

東森集團打造全方位照護藍圖！

王令麟在受訪時也幽默表示，自己與許女士同年，兩人的皮膚與外在狀態都維持得相當出色，可說是東森REGAL用心服務的最佳見證！他強調，東森購物邁入第27年，始終秉持「會員至上」的核心精神，「二十多年來，我們一直把會員的尊貴與尊敬放在最重要的位置，今天送出柏金包我很開心，但許女士與張姓專員這一段累積信任與服務的歷程，更是我們最珍惜的成果。對我們來說，讓會員感受到被尊重、被照顧，是我們一直努力不懈的目標。」

在談及東森集團近期推動的健康服務版圖時，王令麟也迫不及待宣布東森未來在「美麗與健康」領域的雙軌進展，「除了東森REGAL旗艦店開幕，座落於台北龍江路上的『東森栢馥功能醫學健康服務會館』也在六月底正式啟用，未來我們將以AI智慧為核心，打造融合健康、美麗、個人化服務的全方位平台，舉凡專屬營養師指導、身體組成分析、客製化保養療程，甚至未來健康檢測、抗老方案，為每一位會員提供一生所需的美麗與健康照護。」

令人振奮的是，不只東森栢馥功能醫學健康服務會館，未來東森集團全球營運總部「恩典大樓——450台灣之眼」也將以AI技術為核心，結合東森全通路資源，打造未來亞洲最具指標性的「AI智慧、健康、美麗」的生活平台。

▲王令麟宣布，東森集團未來持續推動美麗與健康雙軌並進，打造AI智慧生活平台，未來將以東森集團全球營運總部「恩典大樓——450台灣之眼」為基地，擘劃亞洲最具指標性的生活藍圖。

王令麟指出，東森集團銷售保健品多年，深刻感受到會員普遍邁入中高齡，「我自己也71歲了，更知道年紀愈大，愈需要保養與健康。在全球與台灣65歲以上人口已超過20%之際，我們重視專業，也相信透過專業AI智慧儀器檢測，能更準確地協助會員找出身體缺乏與所需，提供長期、有效的健康管理。」從美麗走進健康，從信任延續陪伴，王令麟期許東森集團始終如一，成為照顧會員一生的守護者。