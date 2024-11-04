比樂透好中多了！東森REGAL美容生技中心慶開幕　爽抽270萬愛馬仕柏金包

▲你與270萬柏金包最近的距離只差一張東森REGAL抽獎券，就能把包中之王帶回家。（圖／東森REGAL提供）

記者林璟倩／台北報導

不要懷疑，你與270萬柏金包的距離只差一張抽獎券！號稱「有錢也無法任性」的愛馬仕柏金包，是精品市場公認具保值性的收藏品，即日起至2025/2/28前到東森REGAL美容生技中心（龍江旗艦店）消費滿額就有機會入手，而且高達1/2000的中獎機率，比中樂透高出許多倍，也因此吸引許多名媛貴婦把握開幕活動期間爭相下單試手氣，希望把最吸睛、有錢也難買到、價值270萬的「包中之王」愛馬仕鱷魚皮柏金包帶回家。

▲愛馬仕鱷魚皮柏金包屢屢在國際拍賣市場創新高價，有著「包款之王」的封號。（圖／記者徐文彬攝，下同）

近年頂豪們除了收藏手錶、超跑，養「馬場」也是貴婦們的愛好之一，只是這個「馬」指的是珍稀性及保值性高的「愛馬仕」，其中又以高訂款的鱷魚皮柏金包最令貴婦們趨之若鶩！平時想入手經典愛馬仕柏金包，除了包款本身要價數十萬起跳，平時還需積極消費累積會員等級，稀有包款更要付出至少1:1以上的配貨比才有機會購得，而且訂製款耗工費時，真正拿到手中也要等待好幾年的時間，尤其最高等級的鱷魚皮柏金包更屢屢在國際拍賣市場創新高價，因此有著「包中之王」的封號，拿在手上完全制霸，徹底彰顯地位與格調的象徵。

▲東森REGAL美容生技中心打造凡爾賽廳奢華休憩空間，未來預計提供米其林級下午茶供消費者享用。

近期東森集團為慶祝東森REGAL美容生技中心慶祝盛大開幕，特別舉辦消費滿額抽「愛馬仕鱷魚皮柏金包」的活動掀起貴婦圈話題。據了解，這只千金難買的愛馬仕柏金包，是由東森集團高層排隊3年終於取得，完全是有錢也很難買到的珍稀包款，因此規劃為：滿20萬可獲2張抽獎券、50萬6張最高…若消費滿200萬可獲得30張抽獎券提供中獎機率。東森REGAL進一步表示，此次僅準備2,000張抽獎券名額，高達1/2000的中獎機率，絕對比中樂透還高，非常值得手刀下單試手氣。另外，大獎之一還有手工打造的勞斯萊斯名車尊榮接送服務，讓消費者來到東森REGAL不僅能將每一分錢都精準投資在自信與美麗，還能享受提百萬名包、搭乘千萬名車的尊榮級服務。

▲斥資上億打造的東森REGAL美容生技中心採後現代風格，並嚴選綠建材守護會員健康。

由東森集團總裁王令麟斥資上億精心設計的「東森REGAL美容生技中心」（REGAL龍江旗艦店）空間採現代裝潢風格，圓拱門與挑高天花板設計，融入異國風情與減壓美學；走道牆面為仿清水模工法，並嚴選綠建材，不讓甲醛化學氣味影響會員呼吸力，也未對環境的永續經營及愛地球盡一份心力，考量現代人工作繁忙、生活壓力大，總裁特別規劃露台花園，為REGAL會員提供一處在都會中也能放鬆身心的秘密花園，更有美輪美奐的「凡爾賽餐廳」將提供米其林等級的甜點及餐飲服務，讓會員可以在此享用點心、拍照打卡。

▲近年盛行的岩盤浴可療癒及淨化身心靈。

服務方面，東森REGAL美容生技中心共有12間頂級美容室（其中3間為VIP雙人房）及2間岩盤浴協助會員完整放鬆身心，並以專業膚質檢測設備提供科學依據，精準分析皮膚狀況，更引進最新AI智能設備提供與國際接軌的頂級美容服務，未來3、4樓也將設立東森栢馥健康生活中心，以最先進的健康檢測儀器結合專業醫療團隊為會員的健康把關，讓每一次來訪都能成為生活中最愉悅美好的時光。

▲未來3、4樓也將設立東森栢馥健康生活中心，以最先進的健康檢測儀器結合專業醫療團隊為會員的健康把關。

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斥資破億打造東森REGAL美容生技中心 王令麟領航健康美容產業接軌國際



▲東森REGAL美容生技中心盛大開幕 王令麟領航健康美容產業接軌國際。(採訪撰稿／記者蒲世芸；攝影剪輯／記者謝盛帆)