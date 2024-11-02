結合頂奢系服務及AI智能設備　東森REGAL美容生技中心盛大開幕

▲斥資破億打造「東森REGAL美容生技中心」盛大開幕，東森集團總裁王令麟(右2)攜手台北醫學大學附設醫院副院長盧星華教授(圖中)、東森栢馥健康生活中心院長歐瀚文(左2)、東森REGAL品牌大使斯容(左1)及龍江旗艦店店長李苡瑄(右1)一同揭幕。（圖／記者徐文彬攝，下同）

記者林璟倩／台北報導

東森集團持續引領全方位健康美麗新紀元，斥資破億元打造「東森REGAL美容生技中心」（東森REGAL龍江旗艦店）今(11/2，週六)盛大開幕，主打頂奢系服務空間並引進相當吸睛的AI智能設備。東森集團總裁王令麟親自出席，同時攜手台北醫學大學附設醫院副院長盧星華教授、東森栢馥健康生活中心院長歐瀚文及東森REGAL品牌大使斯容，一同以象徵繁榮富貴的金沙為「東森REGAL美容生技中心」揭幕，現場也邀請超過百名REGAL VIP共襄盛舉。王令麟表示，東森自然美將持續接軌國際，做台灣美容生技產業領航者，並承諾將持續守護消費者健康、美麗與幸福。

▲▼東森REGAL美容生技中心盛大開幕，不僅環境高雅舒適，也精心準備了五星酒店豪華下午茶尊寵VIP。

▲開幕期間東森再加碼，祭出消費滿額即可抽「愛馬仕鱷魚皮柏金包」(Birkin 35，價值270萬)，有錢也很難買到的愛馬仕柏金包成功吸引眾多愛美貴婦目光爭相下單。

東森REGAL美容生技中心開幕活動現場，精心準備了五星酒店文華東方經典下午茶供貴賓享用，還有猛男秀熱鬧開場助陣，更邀請到台北醫學大學附設醫院副院長盧星華教授開設健康講座，活動全程透過網路直播串流，狂掀美容生技產業話題新高度。開幕期間東森再加碼，祭出消費滿額即可抽「愛馬仕鱷魚皮柏金包」(Birkin 35，價值270萬)，吸引眾多愛美貴婦目光爭相下單，預估開幕首日業績將創新高。

▲王令麟與傳奇企業家比爾蓋茲、賈伯斯同為1955年出生，至今仍天天工作18小時，因此格外注重健康養生。

和傳奇企業家比爾蓋茲、賈伯斯同為1955年出生的王令麟，現年已70歲、每天仍工作18小時。然而，賈伯斯因疏忽健康問題英年早逝，而比爾蓋茲則是長期關注並投資健康產業，顯示科學與健康兼顧的重要性。因此，今日王令麟也分享了自己的人生觀，強調：「健康才是一切的基礎」！

▲王令麟強調東森自然美將持續接軌國際，領航生技美容產業，提供消費者最好的服務。

王令麟分享，他從40歲開始每年定期健康檢查，若有問題就積極治療與追蹤，而10年前東森開始發展保健食品，為了用生命捍衛東森品牌，他也跟著吃產品並堅持運動以保持充沛體力。2018年併購自然美後，他的狀態更上一層樓，除了重視健康也關注美麗，王令麟說：「我每天早晚都會花半小時保養，不用靠醫美也能容光煥發，東森自然美讓我更有自信，品牌最佳代言人is me！」王令麟強調，東森自然美向來重視「人證、物證、科學做見證」因此積極投入產學合作，不僅與台灣大學合作成立「台大東森核心科學實驗室」，也與上海復旦大學深度合作，並積極接軌國際，因此引進最新的AI智慧科技提升設備及服務。

王令麟進一步預告，今年底東森REGAL龍江旗艦店同棟大樓的三、四樓即將開設東森栢馥健康生活中心（健檢中心），未來也將與台大醫院及輔大醫院合作，提供東森會員「綠色通關」服務。王令麟說：「今天是東森對健康與美麗承諾的時刻，東森一定守護大家永遠的健康、美麗與幸福，唯有健康才不會拖累家人，有了美麗會更自在、有自信」。

▲駐顏有術的東森REGAL品牌大使斯容推薦創新的AI智慧按摩機器人課程，安全又舒適。

駐顏有術的東森REGAL品牌大使斯容也分享，東森REGAL是解除工作、情緒壓力能使身心靈徹底放鬆的好地方，除了高規格舉行開幕活動，在服務及設備上更引進國內數一數二的先進設備，為消費者謀福利。她個人最推薦AI智慧按摩機器人課程，「平時我很害羞、怕別人按摩身體，透過創新的AI智慧按摩機器人，全身掃描並偵測個人最適合的力道與需要加強的部位，與過去的人力按摩的感受截然不同，相當安全又舒適」，斯容也提到，東森REGAL美容生技中心也有專為男性設計的美容區域，還有岩盤浴有助身心療癒及健康，相當推薦消費者前來享受個人專屬的頂級療癒時光。

▲東森REGAL美容生技中心引進最新AI智能設備提供消費者精準美容服務，並堅持以非侵入式保養守護消費者健康美麗。

有鑑於全球健康美麗風氣興盛，東森自然美品牌超前部署，打造「東森REGAL美容生技中心」希望透過非侵入式的水光、玻尿酸及AI設備，讓愛美者能享受東森REGAL的頂級護膚療癒及精準保養成效。為了讓REGAL VIP第一手感受國際級的頂尖設備與服務，開幕活動現場也開放會員親身體驗AI智慧按摩機器人的魅力，以及透過最新的健檢設備了解個人健康狀況，高規格的服務體驗，大受消費者好評，許多消費者第一次見到王令麟本人更興奮地要求合照，頻頻大讚環境漂亮、設備頂級，著實令人大開眼界。

▲▼REGAL VIP紛紛大讚環境舒適寬敞且設備先進。

▲張小姐相當喜歡東森REGAL美容生技中心的環境，並對王令麟的膚質狀態讚譽有加。

現場一名東森REGAL VIP張小姐大讚王令麟總裁的皮膚光亮狀態絕佳，因此她也積極效法總裁，非常勤於保養且定期到REGAL施打水光課程，今天參觀了全新的東森REGAL美容生技中心感覺寬敞漂亮又舒服，而且私人空間隱密性高又有格調，非常喜歡，已介紹很多朋友一起來東森REGAL享受專業的美容服務。