斥資破億打造東森REGAL美容生技中心　王令麟領航健康美容產業接軌國際

▲斥資破億打造東森REGAL美容生技中心今正式開幕，王令麟誓言領航健康美容產業接軌國際。（圖／記者徐文彬攝，下同）

記者林璟倩／台北報導

東森集團再創健康美容產業新格局，今(11/2)東森REGAL龍江旗艦店盛大開幕，斥資破億打造高規格空間並引進最先進的AI智能設備，提供顧客最頂級的服務，王令麟更進一步將東森REGAL龍江旗艦店定調為「東森REGAL美容生技中心」，正式宣告東森開起美容與健康管理領域的嶄新篇章。

▲東森REGAL美容生技中心不僅是一個美容護理空間，更是東森邁向「全方位健康管理」的重要里程碑。

開幕活動邀請超過百位REGAL VIP共襄盛舉，並開放體驗最新設備，高規格的設備服務與空間規劃皆令賓客讚不絕口，許多人都是第一次有機會近距離接觸王令麟本人，興奮的要求拍照合影，現場氣氛相當熱絡歡樂。

王令麟表示，東森REGAL美容生技中心不僅是一個美容護理空間，更是東森邁向「全方位健康管理」的重要里程碑，他表示：「我們不僅致力於帶給大家全方位的美容護理，也致力於提倡一種積極的健康生活方式，我們希望透過這個旗艦店，帶來世界級的健康理念和最頂尖的服務體驗，目標成為台灣邁向國際的健康美容產業領航者」。

▲東森REGAL提供最先進的 AI智能設備服務，近期AI智慧按摩機器人相當受歡迎。

現年70歲、每天仍工作18小時的王令麟，相當重視健康與養生，他強調：「健康才是一切的基礎！」他認為歲月對每個人都是公平的，每個人都會隨著時間增長年齡，卻會因為不同的健康管理習慣帶來不同的結果，因此他分享自己從40歲起，每年進行高端健康檢查，並堅持日常運動，保持年輕活力，並從10年前跟著東森自家保健品開始補充營養，他時時提醒自己：「健康不僅僅是我自己的責任，更是對身邊親愛家人的一種承諾」，王令麟認為健康管理應該是細水長流的，而且要從日常生活的小習慣開始，才能一步步達到養生的最高境界。

▲▼開幕活動邀請超過百位REGAL VIP共襄盛舉，許多人都是第一次有機會近距離接觸王令麟本人，興奮的要求拍照合影。

外表看起來比年輕時更加容光煥發的王令麟也感謝當初東森自然美創辦人蔡燕萍，給他絕佳的機會買下自然美，改變了他的一生，如今他更養成早晚各半小時的保養好習慣，增加了自信，也更懂得照顧自己，品牌精神強調「人證、物證、科學做見證」的東森自然美，主打美容生技的「類醫美」服務，透過非侵入式的水光課程及玻尿酸保養，讓王令麟常保肌膚光亮有活力的美好狀態。

王令麟強調：「每一位東森會員都是我最珍惜的家人，我是用生命在捍衛東森這塊招牌！」也因此不斷站在會員的角度著想，持續與時俱進升級服務，積極與台灣大學及上海復旦大學進行產學合作，更捐款1,000萬設立「臺大東森核心科學實驗室」，致力於健康創新的研究與發展，並投入資源於智能健康設備和服務上，讓會員享受到AI智慧科技帶來的健康保護，永遠守護大家的美麗與幸福。

▲斥資破億打造「東森REGAL美容生技中心」盛大開幕，東森集團總裁王令麟(右2)攜手台北醫學大學附設醫院副院長盧星華教授(左3）、東森栢馥健康生活中心院長歐瀚文(左2）、東森REGAL品牌大使斯容(左1)及龍江旗艦店店長李苡瑄(右1)一同揭幕。

王令麟進一步透露，今年底將在東森REGAL美容生技中心同棟3F、4F開設六星級健康檢查服務中心（東森栢馥健康生活中心）邀請頂尖的醫生專家，為會員提供全新的健康促進方案，並與台大醫院、輔大醫院攜手合作，為會員提供「綠色通關」的優先醫療資源，未來計劃在台中七期麗格大樓及2026年啟用的新北市林口總部在長庚醫院旁設立高端健康據點，這裡將整合健康檢查、REGAL美容、美食、吃喝玩樂、表演等設施，讓全家人都能在東森享受更健康、更美麗幸福的好生活。