為什麼斷捨離常失敗？關鍵不是「扔」、而是「留」

記者李薇／綜合報導 圖／pexels

斷捨離是很多人奉行的生活指標，減輕自己的負擔，以及釋放出更多居住空間，但不少人常常把這句話掛在嘴邊，實際上卻一點都沒有去進行，甚至越斷捨離越捨不得丟那些東西，常常失敗，究竟問題出在哪裡？

1.計算自己的社交耗費值

很多人大部分的衣服其實買來都是為了穿給別人看，所以需要正視自己浪費了多少錢，買了多少不需要的衣服，這個數字可以量化，就是所有的衣服數量減去需要的衣服數量，乘以一件衣服的平均價格，就是你的社交耗費值。

2.重新看待斷捨離的定義

斷捨離的意義從來不是需要扔掉多少東西，而是我需要多少件東西，斷捨離不是扔、而是選，很多人常常會遇到一個問題，就是站在一櫃子的衣服堆前，卻捨不得丟大多數的衣服，但你換位思考，假如改成去一個地方一個月，只能帶10件衣服，那那10件衣服絕對是你最需要的單品。

3.購物的時候分清視角

當你在購物的時候，一定要從主觀視角來考慮東西，「穿起來會不會舒服」、「家裡到底有沒有需要」、「好不好打理」等等問題，來思考自己是否需要入手，當生活不再受到物質困擾，穿什麼、用什麼、怎麼收拾屋子等等狀況來煩惱，整個人都會更加自由。