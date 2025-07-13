療癒系夏日「柑橘果園香水」！酸甜香氣帶點綠意好輕盈

記者李薇／台北報導、攝影 圖／品牌提供

夏季清新類型的香氣廣受大眾喜愛，尤其又以檸檬、柑橘或是佛手柑等氣味，不僅給人明亮的感受，更是帶來沁涼清爽的氛圍，而且不分男女都可以使用，近期也有不少厲害的柑橘調香氣，值得粉絲細細品味。

＃Diptyque 海絲佩拉蒂淡香水，100ml、售價5500元

爵夢、肌膚之華是不少人提及Diptyque馬上聯想到的關鍵詞，到了夏季，希臘無花果、影中之水甚至也成為這法式藝術沙龍的代名詞，但其中這一支海絲佩拉蒂在2025年以隱藏的黑馬之姿，成為洗刷香氛版面的重磅單品，就像是置身在法國鄉間柑橘果園被綠意與酸甜柑橘香氣包裹的閒適，即使陽光普照依舊能感受到清爽的午後，今年在藝術家Marie-Victoire de Bascher繽紛的筆觸之下，將田園景致描繪於香水橢圓標誌，讓此活潑愉悅的氣息，更顯生命力。

＃LUSH Karma和諧心靈香水，100ml、售價3550元

1995年於英國創立的LUSH將美容保養成為一趟有趣繽紛的旅程，廣受世界各地粉絲喜愛已有30年，而旗下Karma和諧心靈的香氣，更是從創始就陪伴LUSH一路成長的味道，融合廣藿香、巴西橘子、檸檬草等舒適草本氣息的香調，讓人聞到就像是重回60年代的倫敦街頭，充滿復古卻又耐人尋味的古樸氣質；因為其味道相當經典，推出的品項更是非常多元，包括：香水、香氛皂、沐浴露、潤膚乳等等都有，非常齊全。

＃Acqua di Parma 卡布里香橙珍釀淡香精，100ml、售價9800元



可以說是柑橘香氣專家的Acqua di Parma擅長捕捉義式活力奔放，於1999年上市的卡布里香橙淡香水，上市至今依舊是藍色地中海人氣TOP 3之一；在2025年品牌運用全新的手工浸釀工藝，需要耗時8周才能萃取出香材的精髓，打造更加馥郁的卡布里香橙珍釀淡香精，透過義大利血橙、柑橘及苦橙帶來明亮前味，迷迭香及義大利羅勒精萃散發迷人的清新綠意，彷彿漫步在卡布里島沿岸的度假氛圍。