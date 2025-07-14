宋慧喬罕見酷帥登場！「狼尾頭」配FENDI Spy經典包回歸成最強單品

記者鮑璿安／綜合報導

經典總是值得等待，FENDI 近日推出全新數位宣傳廣告，邀請品牌大使韓星宋慧喬出鏡，而她頂著一頭吸睛的狼尾頭新髮型帥氣亮相，演繹再度回歸的經典包款「Spy Bag」，詮釋千禧世代時尚迷心中那款充滿神祕魅力的夢幻逸品。





▲在形象照中，宋慧喬分別以深藍拼接針織裙裝、長靴造型與漸層紅橘毛衣搭配黑色與米色兩款 Spy Bag 。（圖／品牌提供）

在形象照中，宋慧喬分別以深藍拼接針織裙裝、長靴造型與漸層紅橘毛衣搭配黑色與米色兩款 Spy Bag，隨性又充滿故事感，展現出如同電影場景般的意境氛圍，也完美呼應 Spy Bag 名稱所象徵的神祕與隱私感。FENDI Spy Bag 最初誕生於2000年代初期，憑藉流線輪廓與柔軟皮革質地，迅速成為Y2K時代的風格標誌。它不僅是一款隨身手提包，更被譽為遮擋狗仔鏡頭的時尚盾牌；內建的祕密夾層與特殊袋口設計，更賦予包款使用者一種專屬擁有的親密感。Spy Bag 當年曾由無數名人如 Paris Hilton、Gwen Stefani、Lindsay Lohan 等人愛用，象徵著一種玩心與華麗並存的時代精神。





▲FENDI 將 Spy Bag 重新定義為當代都會女性的完美拍檔，不僅維持原有的標誌性輪廓，亦在細節上融入更高機能與皮革工藝 。（圖／品牌提供）

此次回歸，FENDI 將 Spy Bag 重新定義為當代都會女性的完美拍檔，不僅維持原有的標誌性輪廓，亦在細節上融入更高機能與皮革工藝，讓包款既可日常使用，也保有原創年代的收藏價值。此波宣傳廣告預計於 7 月 11 日全球同步上線，而全新 Spy Bag 包款則將自 7 月 17 日起於全球 FENDI 精品店及官網正式發售，與 2025-26 秋冬系列同步推出。





▲ 邵雨薇、宋芸樺拎Delvaux新包Pin Twist 。（圖／翻攝自IG）







近日，宋芸樺與邵雨薇拎上Delvaux新包Pin Twist ，分別透過皮革肩帶與金屬鍊帶的巧妙運用，演繹截然不同的風格，除了造型上的自由變化，Pin Twist 也兼顧實用性，採用柔軟的 Taurillon Soft 小牛皮打造，擁有優雅外型的同時，手感也更加輕盈細膩，隱蔽式拉鍊開合結構讓包包看起來更加俐落，也增強了日常使用的便利性與安全感。Pin Twist 共推出六種配色，棉花糖紫、冷冽灰色、標誌性茶色等，從百搭中性色調到亮眼夏季色彩，為不同性格的使用者提供更多選擇。