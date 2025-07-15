全智賢也剪短髮了！新造型曝光43歲嫩成23歲　網讚：根本大學生

▲全智賢。（圖／取自everything.is.peachy IG，下同）

圖文／CTWANT

從《來自星星的你》到《智異山》，全智賢一直是女神級的存在，尤其那一頭飄逸的招牌長直髮，更是她的標誌。但最近她悄悄換了新造型，耳下短髮搭配乾淨妝容驚艷曝光，一出鏡就讓網友驚呼：「這根本大學生吧！」、「完全看不出43歲！」

原來這次新造型是為她個人新成立的公司「PEACHY」拍攝形象照，照片一釋出，馬上掀起討論熱潮。她換上多套風格鮮明的造型，像是充滿戲劇感的粉色羽毛迷你洋裝，柔中帶剛、甜美又搶眼；還有一套帥氣的全黑皮革套裝，搭配微凌亂短髮，展現出強烈的時尚氣場；最後以簡約優雅的斜肩長禮服壓軸，低調卻不失女神光芒。每一套穿搭都與她的短髮造型完美融合，讓人見識到全智賢駕馭多種風格的魅力。

許多粉絲也表示，這樣的全智賢反而更有距離感親切了，有種「成熟少女感」讓人越看越愛。這波短髮變身也被視為她開啟事業第二春的象徵，網友不僅期待她接下來的作品，也好奇「PEACHY」將會帶來什麼樣的藝術內容。

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