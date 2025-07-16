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橋本環奈靠6招瘦回夢幻顏值　愛上踢踏舞、飲控打造不易胖體質

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「千年一遇美少女」橋本環奈即將成為人妻？！靠這6招瘦回夢幻顏值與纖細曲線，跳舞＋飲食控管打造不易胖體質

▲橋本環奈傳將步入婚姻。（圖／取自kannahashimoto.mg IG，下同）

圖文／CTWANT

被譽為「千年一遇美少女」的橋本環奈，最近再度成為媒體與粉絲關注焦點，不只是因為她穩定的戲劇表現與逆齡顏值，更因傳出即將與男星中川大志步入婚姻，讓外界又驚又喜！而她最近驚艷亮相活動時的纖細身形，也立刻引發討論，原來橋本環奈早已默默實行一套既健康又有感的瘦身秘訣，從飲食選擇到運動習慣全都升級！一起來看看她維持女神身材的6大瘦身關鍵吧。

橋本環奈減肥方法：蔬果昔取代高熱量宵夜，控糖也控胃

橋本環奈習慣在晚餐前喝一杯蔬果昔，不但能補充膳食纖維與酵素，有效促進腸胃蠕動，還能提前提升飽足感，減少晚餐進食量。她也特別提醒若自行製作，蔬菜比例一定要高於水果，才能降低熱量與糖分。

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橋本環奈減肥方法：重訓養成不易復胖體質

為了拍攝動作場面更加穩定，橋本環奈早在拍《銀魂》時就開始接觸重量訓練，不但增強核心、訓練肌力，也讓她的體脂率明顯下降。她發現，定期重訓能提升基礎代謝，變得更不容易復胖。

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橋本環奈減肥方法：隨身攜帶梅子乾，低卡零食也能提神

她最愛的解饞聖品就是「梅子乾」，不只是酸甜開胃，裡頭的檸檬酸、香草醛等成分還能幫助燃脂、抑制血糖波動。難怪她包包裡總是隨身備著一包，當作提神又不罪惡的小零嘴。

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橋本環奈減肥方法：地瓜紅豆超加分，養顏排毒都靠它

身為「地瓜與紅豆」控的她，也會以這兩種天然食材當作日常點心。地瓜富含膳食纖維與維生素B群，而紅豆的纖維量更是地瓜的8倍，有助於腸道蠕動、排毒養顏。不過她也提醒自己避免晚上食用，以免熱量堆積。

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橋本環奈減肥方法：海藻＋納豆組合，吃出好膚質與瘦體質

低卡又營養的「海藻沙拉＋納豆」是她的常備健康餐，富含膳食纖維、植物性蛋白與益生菌，不只讓腸道環境變好，皮膚也更光滑透亮。她還偏好加入薑與大蒜等辛香料，暖身之餘更促進新陳代謝。

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橋本環奈減肥方法：愛上踢踏舞，運動也能跳出瘦身曲線

雖然原本對舞蹈不在行，但橋本環奈透過持續練習慢慢愛上跳舞，尤其「踢踏舞」成為她最愛的燃脂運動！節奏快、活動量大，比起慢跑更能快速流汗，加上拉筋收操，身型雕塑效果翻倍提升。

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關鍵字：

周刊王, 橋本環奈, 減肥

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