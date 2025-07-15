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粗糙暗沉、粉刺毛孔通通掰！精華水＋煥膚露的超強美肌公式

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供、達志示意圖

肌膚會隨著不同的生活作息以及狀態，每天都會有不同的狀況出現，保養當然也就不該一成不變，可以透過多元的產品以及手法，像是高營養精華水以及擁有溫和果酸的煥膚露就是很好搭配的CP組合，可以加強肌膚狀態更完美，即使熬夜、生理期，都能夠擁有質感美肌。

品木宣言,DR.WU,保養,濕敷。（圖／品牌提供、達志示意圖）

1.約會備戰

前一天晚上先用精華水打底保濕，約會當天早上以煥膚露緊急拋光，若是提前知道約會時間，可以在約會前3天，洗臉之後使用煥膚露以2到3倍用量塗抹全臉，停留2到3分鐘，再用吸飽煥膚露的化妝棉輕拭全臉，達到深層打亮的效果。

2.熬夜補救

熬夜會讓肌膚乾燥、氣色暗沉，可以先在睡前使用精華水濕敷舒緩肌膚壓力，再選用煥膚露厚敷2分鐘之後再擦拭全臉，隔天肌膚就會平滑細緻。

品木宣言,DR.WU,保養,濕敷。（圖／品牌提供、達志示意圖）

3.毛孔緊緻

像是夏天很容易出現肌膚微熱的狀態，建議每天使用精華水濕敷，加強肌膚穩定力，同時安撫膚況，然後大約3天至一周左右，可以使用煥膚露連續使用2到3天，加強肌膚煥亮、同時收斂毛孔。

4.粉刺調理

針對容易出油的肌膚疏通與保濕更為關鍵，可以先用精華水每天為肌膚加強補水，針對粉刺密集的區域：下巴、T字部位，可以選用煥膚露厚敷5分鐘之後擦拭，加強粉刺油脂調理。

【推薦CP單品】

＃品木宣言 DR. WEIL青春無敵靈芝光潤機能水＋蘋果奇肌煥膚精露

品木宣言,DR.WU,保養,濕敷。（圖／品牌提供、達志示意圖）

以植萃保養廣受年輕族群喜愛的品木宣言「靈芝水」可以說是非常經典的熱賣單品，蘊含10X濃萃靈芝精華配方，清爽質地可以透過濕敷幫助肌膚迅速補充營養能量；搭配日前全新上市的蘋果奇肌煥膚精露，透過其天然溫和的果酸成分，以及天然發酵抗氧果萃，可以帶給肌膚拋光、抗氧化力全面提升。

＃DR.WU 玻尿酸保濕精華化妝水（清爽型）＋杏仁酸溫和煥膚精華8%

品木宣言,DR.WU,保養,濕敷。（圖／品牌提供、達志示意圖）

獨家「智慧型玻尿酸水循環科技」，完美結合五重玻尿酸、高濃度神經醯胺與B3、B5，可以加強修復屏障與敏弱，全成分無酒精、香精、色料、Parabens防腐劑，濕敷更安心；專為一般、乾肌、敏弱肌、天天煥膚者所研發的杏仁酸溫和煥膚精華8%，採用黃金比例三重酸：5%杏仁酸、2%水楊酸與1%乳糖酸，可以溫和調理肌膚暗沉、毛孔粗大。

關鍵字：

品木宣言, DR.WU, 保養, 濕敷

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