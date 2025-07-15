粗糙暗沉、粉刺毛孔通通掰！精華水＋煥膚露的超強美肌公式

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供、達志示意圖

肌膚會隨著不同的生活作息以及狀態，每天都會有不同的狀況出現，保養當然也就不該一成不變，可以透過多元的產品以及手法，像是高營養精華水以及擁有溫和果酸的煥膚露就是很好搭配的CP組合，可以加強肌膚狀態更完美，即使熬夜、生理期，都能夠擁有質感美肌。

1.約會備戰

前一天晚上先用精華水打底保濕，約會當天早上以煥膚露緊急拋光，若是提前知道約會時間，可以在約會前3天，洗臉之後使用煥膚露以2到3倍用量塗抹全臉，停留2到3分鐘，再用吸飽煥膚露的化妝棉輕拭全臉，達到深層打亮的效果。

2.熬夜補救

熬夜會讓肌膚乾燥、氣色暗沉，可以先在睡前使用精華水濕敷舒緩肌膚壓力，再選用煥膚露厚敷2分鐘之後再擦拭全臉，隔天肌膚就會平滑細緻。

3.毛孔緊緻

像是夏天很容易出現肌膚微熱的狀態，建議每天使用精華水濕敷，加強肌膚穩定力，同時安撫膚況，然後大約3天至一周左右，可以使用煥膚露連續使用2到3天，加強肌膚煥亮、同時收斂毛孔。

4.粉刺調理

針對容易出油的肌膚疏通與保濕更為關鍵，可以先用精華水每天為肌膚加強補水，針對粉刺密集的區域：下巴、T字部位，可以選用煥膚露厚敷5分鐘之後擦拭，加強粉刺油脂調理。

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