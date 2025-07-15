蕾哈娜帶2子一起亮相電影首映　外套不穿好搭YSL蓬蓬裙吸睛全場

▲蕾哈娜（中）一打二出席《藍色小精靈大電影》首映會，二兒子Riot（左）與大兒子RZA（右）。（UIP提供）



圖文／鏡週刊

大家都比較熟悉唱歌的蕾哈娜（Rihanna），也比較習慣時尚美妝品牌老闆的蕾哈娜，但是一打二帶著兩個兒子出馬的媽媽蕾哈娜，就比較難得了。衝著《藍色小精靈大電影》（Smurfs）在美國洛杉磯首映，終於見識到這個難得的機會。

已經懷上第3胎、帶著大兒子RZA，還有二兒子Riot的蕾哈娜，雖然他們才分別3歲跟1歲的年紀，應該是還看不太懂《藍色小精靈大電影》，不過沒關係，依然跟著媽媽一起現出了他們人生的第一次的電影首映。

「我對電影首映感到很興奮，應該會很好玩，這是我們頭一回一起看電影，所以，應該會很有趣。」蕾哈娜身穿一身黑色的服裝，上半身是套上黑色的皮夾克，裡頭搭配的是YSL黑色蕾絲細肩帶蓬蓬裙，恰好吻合她的孕婦身材。不過大家很好奇，到底她懷孕的第3胎到底是男生還是女生，她只是放聲大笑，表示很高興期待第3胎，「你們要順其自然等下去，才知道是男是女，但我很想要一個女孩。」

▲一歲多的二兒子Riot顯然有點怕生，沒關係，媽媽蕾哈娜抱抱。（UIP提供）

她唯一可以透露的是，第3胎的名字也會是以英文字母「R」當作開頭，「我是說，當然，這是傳統。」不過蕾哈娜笑說，生小孩跟製作動畫相比，真的簡單輕鬆，「我們已經忙這部動畫片好幾年了，真的是辛苦漫長過程，終於要跟大家見面。一開始，我們都覺得2025年上映，好像很遙遠，現在就是2025年了！」

▲漢娜衛丁漢（左三）與尼克奧佛曼（右二）。（UIP提供）

蕾哈娜說個人從小美人身上，得到很多的能量，「她的領導才能、拒絕放棄的精神，還有對於事物的執著，我想我絕對是最能認同的。她知道自己的目標，理解手頭上的任務，就像所有的女人那樣。女人最懂了。」

▲女星比莉洛德。（UIP提供）

被問到一打二的想法，她說其實走在紅毯上，自己被2個小孩同時拉扯，「他們把我拉向兩個不同方向。真的充滿了活力。我勉強才能保持平衡。」不過她的兩個小孩，應該還對「藍色小精靈」沒有太熟悉，她笑說：「我們才剛剛介紹給他們認識！我倒是很想知道，當他們發現電影裡有我的聲音時，會有什麼反應。我是等不及了。」蕾哈娜說，她比較在乎小朋友對這部片的想法，「他們真的是最嚴苛的影評人。」

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