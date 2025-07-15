fb ig video ETtoday search mobile

蕾哈娜帶2子一起亮相電影首映　外套不穿好搭YSL蓬蓬裙吸睛全場

>

蕾哈娜（中）一打二出席《藍色小精靈大電影》首映會，二兒子Riot（左）與大兒子RZA（右）。（UIP提供）

▲蕾哈娜（中）一打二出席《藍色小精靈大電影》首映會，二兒子Riot（左）與大兒子RZA（右）。（UIP提供）

圖文／鏡週刊

大家都比較熟悉唱歌的蕾哈娜（Rihanna），也比較習慣時尚美妝品牌老闆的蕾哈娜，但是一打二帶著兩個兒子出馬的媽媽蕾哈娜，就比較難得了。衝著《藍色小精靈大電影》（Smurfs）在美國洛杉磯首映，終於見識到這個難得的機會。

已經懷上第3胎、帶著大兒子RZA，還有二兒子Riot的蕾哈娜，雖然他們才分別3歲跟1歲的年紀，應該是還看不太懂《藍色小精靈大電影》，不過沒關係，依然跟著媽媽一起現出了他們人生的第一次的電影首映。

「我對電影首映感到很興奮，應該會很好玩，這是我們頭一回一起看電影，所以，應該會很有趣。」蕾哈娜身穿一身黑色的服裝，上半身是套上黑色的皮夾克，裡頭搭配的是YSL黑色蕾絲細肩帶蓬蓬裙，恰好吻合她的孕婦身材。不過大家很好奇，到底她懷孕的第3胎到底是男生還是女生，她只是放聲大笑，表示很高興期待第3胎，「你們要順其自然等下去，才知道是男是女，但我很想要一個女孩。」

蕾哈娜帶2子一起亮相　《藍色小精靈大電影》美國首映

▲一歲多的二兒子Riot顯然有點怕生，沒關係，媽媽蕾哈娜抱抱。（UIP提供）

她唯一可以透露的是，第3胎的名字也會是以英文字母「R」當作開頭，「我是說，當然，這是傳統。」不過蕾哈娜笑說，生小孩跟製作動畫相比，真的簡單輕鬆，「我們已經忙這部動畫片好幾年了，真的是辛苦漫長過程，終於要跟大家見面。一開始，我們都覺得2025年上映，好像很遙遠，現在就是2025年了！」

蕾哈娜帶2子一起亮相　《藍色小精靈大電影》美國首映

▲漢娜衛丁漢（左三）與尼克奧佛曼（右二）。（UIP提供）

蕾哈娜說個人從小美人身上，得到很多的能量，「她的領導才能、拒絕放棄的精神，還有對於事物的執著，我想我絕對是最能認同的。她知道自己的目標，理解手頭上的任務，就像所有的女人那樣。女人最懂了。」

蕾哈娜帶2子一起亮相　《藍色小精靈大電影》美國首映

▲女星比莉洛德。（UIP提供）

被問到一打二的想法，她說其實走在紅毯上，自己被2個小孩同時拉扯，「他們把我拉向兩個不同方向。真的充滿了活力。我勉強才能保持平衡。」不過她的兩個小孩，應該還對「藍色小精靈」沒有太熟悉，她笑說：「我們才剛剛介紹給他們認識！我倒是很想知道，當他們發現電影裡有我的聲音時，會有什麼反應。我是等不及了。」蕾哈娜說，她比較在乎小朋友對這部片的想法，「他們真的是最嚴苛的影評人。」

更多鏡週刊報導
周深被拖行11秒滿身傷　粉絲怒轟《奔跑吧》節目組冷血P圖卸責
疑遭黃宏軒「開小帳」背後放箭　毛弟曝已斷聯：祝福他
小S回歸時間再往後？B2鬆口曝現況　砸重金邀銀赫再開新節目

關鍵字：

鏡週刊, 蕾哈娜, 藍色小精靈大電影

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

GD聚會周杰倫後離台　歐巴下次快點再來QQ

熱門文章

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

曾之喬背Chloé流浪包美翻

曾之喬背Chloé流浪包美翻

GUCCI老花包新成員出列

GUCCI老花包新成員出列

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

ET Fashion

推薦閱讀

全智賢也剪短髮了！新造型曝光43歲嫩成23歲　網讚：根本大學生

全智賢也剪短髮了！新造型曝光43歲嫩成23歲　網讚：根本大學生

最容易內耗三大星座！TOP 1情緒敏感、同理心強　很容易受外在傷害

最容易內耗三大星座！TOP 1情緒敏感、同理心強　很容易受外在傷害

摩納哥王妃千萬鑽飾上身閃爆　轉過身美背全都露

摩納哥王妃千萬鑽飾上身閃爆　轉過身美背全都露

吃著吃著就禿了⋯3大落髮飲食禁忌！常常不知不覺就吃下肚 汶萊王子妃驚人愛馬仕收藏再+1　拎鱷魚皮凱莉包賞溫布頓決賽 超強社牛三大星座！TOP 1不怕冷場、不管眼光　哪裡有人往哪衝 宋雨琦牽手孟子義曬FENDI「閨蜜鞋」！厚底運動鞋加可愛吊飾圈粉無數 江蕙回歸演唱會金色仙袍來自夏姿訂製！耗時2個月鳶尾花禮服細節曝光 一踩就回彈！時髦跑鞋推薦　NB 1080v14、HOKA Arahi 8美到想包色處理 言承旭微露胸肌秀Tiffany珠寶　F4合體吳建豪日系不對稱服裝帥炸

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面