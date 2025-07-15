陸劇男神檀健次官宣代言Roger Vivier！黑西裝手拿飾扣包新造型太迷人

記者鮑璿安／綜合報導

大陸演員兼歌手檀健次因演出《長相思》、《獵罪圖鑑》等戲劇成為新一代男神，而鞋履品牌Roger Vivier宣佈他成為全新品牌代言人，畫面中檀健次身穿黑色晚宴西裝、手持標誌性水晶飾扣包款亮相，演繹品牌經典的法式奢華與現代詮釋。





▲陸劇男神檀健次代言Roger Vivier 。（圖／品牌提供）

檀健次此次演繹的 Pilgrim 黑色HOBO女包，採用緞面材質搭配奢華飾釦設計，強調包款如藝術品般的細節與雕塑感，也再度體現 Roger Vivier 對工藝與品味的極致追求。檀健次也提到：「我一直被那些擁有豐富內在世界與審美立場的品牌所吸引。Roger Vivier 對我而言，不僅僅是一種風格，更是一種態度——它鼓勵人們去發現多面性的美，去欣賞一種既堅定又溫柔的力量。這種能量讓我深受啟發，也讓我感到非常榮幸能成為它的表達者。」

▲Pilgrim 銀灰色HOBO女包 。（圖／品牌提供）



品牌創意總監 Gherardo Felloni 則以擅長融合戲劇、歌劇、自然元素與古董珠寶風格著稱，近年不斷拓展品牌藝術邊界，從女星紅毯到男星質感穿搭都能見其風格延伸。此次邀請檀健次擔任代言人，更被視為 Roger Vivier 男士美學邁入新篇章的關鍵一步。

▲隋棠、檀健次拎MK超實用小折包 。（圖／品牌提供）

同時，檀健次也身兼Michael Kors亞太區代言人，最近拎上淺沙色Jordi小折包，彰顯率性自在氛圍。Jordi小折包主打極簡幾何美學，看點更在於折紙藝術的設計靈感，包身可任意變換形狀，也可輕鬆攤平收納，三種尺寸完美應對旅遊和上班所需。為迎接新季，也帶來了丹寧面料的小羊皮革款和輕盈的拉菲草拼接款，喚起了我們對於夏日旅行的美好期待！