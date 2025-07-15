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超強社牛三大星座！TOP 1不怕冷場、不管眼光　哪裡有人往哪衝

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記者李薇／台北報導　圖／jtbcdrama IG

在社交場合中總是如魚得水、話題不斷、氣氛掌控自如的人，經常被稱為「社交牛人」（簡稱社牛），而在十二星座中，有三個星座特別容易展現這種社交魅力，無論是初次見面或是大場合，都能快速破冰、贏得他人好感，快來看看誰上榜？

星座。（圖／jtbcdrama IG）

TOP 3：雙子座－好奇心驅動的話題製造機

雙子座天生擁有極強的語言表達能力與對人事物的高度好奇，他們對任何話題幾乎都有涉略，無論是旅遊、科技、八卦還是心理測驗，總能講出幾個讓人會心一笑的故事，這種「見縫插針」的社交能力，讓他們即便在完全陌生的聚會中也能迅速找到共同點，拉近彼此距離。

星座。（圖／jtbcdrama IG）

TOP 2：獅子座－天生舞台感吸引人群

獅子座的人喜歡成為目光的焦點，不僅擅長發言，更懂得展現自信與魅力，他們在社交場合中總是主動介紹自己、積極串場，甚至能把安靜的氣氛炒熱，對獅子而言，展現自己是種本能，他們希望被欣賞、被認可，因此會努力讓自己在群體中保持存在感。

星座。（圖／jtbcdrama IG）

TOP 1：射手座－天生開朗毫無社交障礙

說到社牛中的社牛，非射手座莫屬，他們天生樂觀、率性、不拘小節，面對陌生人從不怯場，反而樂在其中，射手座擁有極強的行動力與開放態度，哪裡有熱鬧就往哪裡衝，毫不在意他人眼光，也不怕冷場，這種灑脫自在的氣場，不僅讓自己玩得開，也讓周遭人感到輕鬆舒服。

關鍵字：

星座, 占卜, 個性

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