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碧昂絲演唱會狂換精品造型！Chloé量身打造金屬腰帶、CK水鑽內衣褲辣翻

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記者鮑璿安／綜合報導

美國流行天后碧昂絲（Beyoncé Knowles Carter）近日展開全新《Cowboy Carter》世界巡迴演唱會，當然要搭配上超強的時尚造型驚艷全場，各大精品都出馬為她量身打造舞台新裝，從Chloé的飄逸蕾絲裝束，到Calvin Klein打造的璀璨丹寧戰袍，還有星星大衣與緊身皮革馬甲，碧昂絲再度證明她不只是音樂天后，更是引領時尚潮流的風格教母。

Beyoncé穿上由Chloé創意總監Chemena Kamali親自操刀的專屬訂製長裙，融合絲質緞面與層層蕾絲荷葉邊，配上內搭的黑色緞面連身衣，完美呈現天后霸氣與柔美並濟的風格。腰間繫上復古風格的「Cowboy Carter」金屬字樣腰帶，加上金屬雙搭扣皮革皮帶，視覺焦點瞬間凝聚。腳踩鉚釘裝飾的過膝長靴Eve，搭配Aly復古太陽眼鏡與Chateau Treasures系列項鍊，展現細節上的極致講究。

此外，碧昂絲也換上FERRAGAMO造型，充滿美式復古精神，由訂製的皮革緊身胸衣搭配一件以羊皮鑲嵌星星圖案的大衣構成，展現美式狂野與搖滾風格的融合。全黑納帕皮革長手套與羽毛螺旋細節過膝靴呼應整體造型，打造力與美兼具的舞台魅力。在美國馬里蘭州蘭多弗市Northwest體育場的演出中，碧昂絲身穿Calvin Klein特別為巡演打造的訂製造型登場，主打金黑配色的刺繡丹寧披風，綴以翅膀造型與超過28,000顆水晶與亮片，搭配內襯水晶點綴內衣與內褲，腰帶則印有品牌經典Logo。

關鍵字：

碧昂絲, 時尚, 演唱會, 造型, 華麗

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