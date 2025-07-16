「德德」雀斑妝成Threads爆紅話題！帥到網友狂刷：比頂流韓星還帥

▲德德更新近況照。（圖／取自derder0904 IG，下同）

圖文／CTWANT

近日鄭運鵬兒子德德拍攝了一組雀斑妝照片爆紅，散發一種自然又俏皮的夏日感，9月即將滿19歲的德德被網友盛讚是「兒子德德是鄭運鵬最強政績」，偶爾會更新自己IG的德德時隔10個月終於更新「最新雀斑照」，再度引起眾多瘋狂鐵粉的關注與話題討論帥出新高度，「比韓國頂流男星更帥」、「猛一看以為車銀優」，爸爸鄭運鵬也會開玩笑自己是「鄭運鵬的兒子的爸爸」。

雀斑妝重點：不過度對稱、不能太完美

雀斑妝強調“素顏感”與“陽光感”，雀斑位置不過度對稱、不完美才真實，營造出像是被太陽親吻過的自然斑點。仔細觀察德德可以看到雀斑分布於鼻樑、雙頰中心與眼下三角區，分布自然且點位不對稱，模擬天生雀斑的效果。點狀大小也略有變化，更顯立體層次。

雀斑妝重點：粉嫩橘紅腮紅大範圍暈染

為了讓整體妝容更加活潑、有生命力，可以搭配淡粉或珊瑚色腮紅，腮紅刷在鼻頭與眼下橫向延伸，與雀斑自然融合，呈現出一種曬傷感般的紅潤血色，展現青春與健康氣息。

雀斑妝重點：輕薄透亮的肌膚底妝

雀斑妝的精髓在於讓肌膚看起來像沒化妝一樣，使用清透的粉底液或氣墊輕拍全臉，讓膚色均勻又保留自然膚質。德德的底妝自然薄透，保留皮膚真實的紋理與光澤感，不會過度遮瑕，讓雀斑妝更加真實自然。

雀斑妝重點：乾淨微霧感眼妝＋血色感唇色

不強調眼線或濃密睫毛，選擇柔霧質地的橘紅或裸粉色眼影，和腮紅色調相呼應，營造整體柔和氛圍。嘴唇使用透明感唇油或潤唇膏，色澤偏水紅或裸粉，呼應整體妝容的輕盈感。

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