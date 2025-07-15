宋雨琦牽手孟子義曬FENDI「閨蜜鞋」！厚底運動鞋加可愛吊飾圈粉無數

記者鮑璿安／綜合報導

韓團I-DLE成員宋雨琦、陸劇女神孟子義帶來意想不到的跨界合作，這次兩人為FENDI 2025年夏季全新數位廣告大片同框，攜手演繹全新 FENDI Match Platform 運動鞋系列，以極具創意的「BFF密碼破譯器」概念，穿上閨蜜鞋履詮釋Z世代女孩的親密友誼。

▲宋雨琦與孟子義曬「閨蜜鞋」FENDI Match Platform鞋款 。（圖／品牌提供）

這次廣告以宋雨琦原創單曲《Radio》揭開序幕，在輕快旋律中鏡頭捕捉下她們互換FENDI Match鞋款上的趣味飾扣，象徵了情感的傳遞。廣告畫面中，宋雨琦與孟子義一展「BFF時尚」，一套是以短版外套搭配迷你裙，融合青春與俏皮的女孩感；另一套則以中性色調與厚底球鞋打造出休閒而不失質感的造型。她們腳上穿著的FENDI Match Platform鞋款搭配各式精巧吊飾，如毛球、金屬釦飾、字母吊牌等，每一雙鞋彷彿都是她們故事的延伸，玩味十足。

FENDI Match Platform鞋款延續了2021年經典鞋型輪廓，這回推出嶄新5公分厚底版本，整體線條更為俐落有型。小巧的FF標誌與可拆卸飾扣相得益彰，讓穿著者能隨心裝飾、自由混搭，強化個人風格，搭配精緻細節與品牌經典元素，無論日常街頭或閨密聚會都能穿出自信態度。





▲南韓女子組合「i-dle」成員宋雨琦是名副其實的時尚寵兒，最近登上 Tory Burch 2025 早秋形象大片 。（圖／品牌提供）

南韓女子組合「i-dle」成員宋雨琦是名副其實的時尚寵兒，最近更登上 Tory Burch 2025 早秋形象大片，一次詮釋多顆代表性新作，畫面中搭配 Kira 系列黑色納帕皮革雙肩背包與同款面料涼鞋，展現都會女孩的俐落與摩登。包款以菱格紋縫線與金屬品牌標誌為亮點，為整體造型注入不拘一格的現代感。另一組戶外拍攝畫面則轉為溫柔調性，宋雨琦身著棕紅色印花綁帶洋裝，搭配米色 T Monogram 後背包，倚坐在草地上營造慵懶愜意的氛圍，這款水桶形輪廓的後背包以細膩壓花皮革打造，配有提把與可拆斜背帶，洋溢復古魅力。