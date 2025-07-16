試開箱／水光妝效又能高度遮瑕！YSL粉雲朵氣墊實力太驚艷

記者李薇／台北報導、攝影 圖／品牌提供

水光感的氣墊粉餅常常最讓人擔心的就是「不夠遮瑕」、「不夠持妝」，但YSL的超模光感精華水氣墊絕對可以打消妳的疑慮，以極細網紗設計的內裝，可以很均勻地釋放粉體，不僅對乾肌的人來說足夠保濕，一顆即可達到7成以上的遮瑕度，搭載全新粉色澎軟皮革設計，簡直就是裡外都滿分的好物。

超模光感精華水氣墊厲害的是擁有60%的精華成分，包含錦葵精萃、金盞花與維他命E等，上妝的時候真的可以感受到絲滑的保養感，尤其是容易龜裂斑駁的乾燥肌膚，這一顆直接解決妝前不夠的問題，重點是超級遮瑕的妝感，大致上一層就可以把泛紅、痘疤都遮得很乾淨，針對局部越拍當然瑕疵越隱形，而且不會有厚粉感，淡淡的光澤自然不泛油膩。

這次更以聖羅蘭在1980年代高訂時裝打造的垂墜裸粉緞面華服為靈感，將水氣墊換上宛如漆皮般的光澤粉紅皮革，大格紋路的設計透過軟澎的材質呈現其帶有光澤感的妝效意涵，搭配金色YSL立體浮雕設計的粉殼，簡直美到不行。





提到有光感的底妝，迪奧更是首次推出超完美柔光蜜粉餅，可以隨身補妝的好攜帶設計，柔光採用半透明的粉質設計，重點雖然是粉質的彩妝，因為添加了玻尿酸保濕精華與鳶尾花萃取，因此使用起來也不會讓人有乾燥崩裂感，能夠加強底妝的持久度，同時也不會給人厚重霧面的印象。