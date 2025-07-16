UNIQLO話題新品懶人包！日韓最愛短袖針織衫、590元收萬用迷你包

記者鮑璿安／綜合報導

今年夏天，UNIQLO再度以實用與時尚兼具的新品系列，同步在日韓社群之間引起話題，討論單品從短袖針織衫到高機能包款應有盡有，在台灣都能夠及時入手，以下一次整理出新品懶人包，讓穿搭日常零煩惱。





▲女裝 可機洗針織BRATOP背心定價 NT$790；女裝 羅紋POLO開襟上衣 定價 NT$790。（圖／品牌提供）

首先攻占社群版面的，是一系列「可機洗短袖針織衫」，為夏日穿搭注入新選擇。告別千篇一律的T恤，日本部落客喜愛「可機洗米蘭羅紋針織衫」與「針織BRATOP背心」，強調透氣、遮膚、剪裁俐落且一機搞定，成為通勤族最愛百搭選項。而褲裝方面，女裝「繭型牛仔褲」以親膚棉質結合立體剪裁，特別適合梨形身材，修飾又舒適；男裝則由UNIQLO × JW ANDERSON推出「直筒牛仔褲」，質感水洗配上經典剪裁，低調展現英倫風範，後口袋更隱藏聯名Logo細節，設計感滿點。





▲男裝 JWA直筒牛仔褲定價 NT$1,290 。（圖／品牌提供）





▲男女寬版襯衫定價 NT$1,290 。（圖／品牌提供）





▲2Way迷你萬用包590元 。（圖／品牌提供）



洋裝系列同樣不容錯過，熱賣款「緞面細肩帶洋裝」以光澤布料打造高級感；「棉質抓皺洋裝」與「美型POLO短洋裝」則主打舒適實穿。無論是外出通勤上班或是休閒時刻都能選擇襯衫單品，「工裝寬版襯衫」強調機能剪裁，適合戶外活動；「府綢寬版襯衫」則以挺括純棉營造知性氣質，推出深綠與條紋新色，百搭又具視覺亮點。最後是百搭包款，「2Way迷你萬用包」小巧卻大容量；「多口袋後背包」則具備筆電層與防潑水材質，是通勤與旅行的理想選擇。

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▲韓新生代人氣演員朴圭瑛作為SATUR代言人。（圖／品牌提供）

朴圭瑛以精湛演技和空靈氣質深受粉絲喜愛，此次她身穿韓牌SATUR夏季新品T恤與百慕達短褲，以極簡色彩與親膚剪裁詮釋出悠然自在的生活風格。SATUR信義新店引進最新的2025年春夏新品，延續韓系Minimoral美學，以海洋藍、檸檬黃、薄荷綠等低飽和色系，搭配羅紋背心、泡泡紗襯衫、牛仔短褲與刺繡老帽，打造出適合亞洲人的質感日常穿搭。重點單品如「Satur Logo Voyage T-shirt」、「Gabon百慕達褲」等皆為韓星私服愛用款。當然也包含朴圭瑛示範的連身裙，打造經典款 Lawton 系列運動套裝的設計風格；還有各種Logo 印花T恤以及多款棒球帽都一應俱全。