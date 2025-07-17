難以深交的三大星座！TOP 1內心根本冰山　任何人都無法融化

記者李薇／綜合報導 圖／netflixkr IG

有些人天生生性涼薄，就算跟他相處再久，都似乎很難產生感情，以下就盤點這類型的星座，其中第一名是打從骨子裡就有疏離感，就算再親也很難打破那股距離。

TOP 3：天蠍座

這個星座看破太多，從來不對人性抱太高的期望，他覺得某些人對他的好都是虛情假意，所以絕對不會在無關緊要的人身上浪費太多時間，對外的和諧跟平衡，不過是他想處理好自己的人際關係避免麻煩，所以千萬不要高估你在他心裡的位置，他們可以對任何人狠下心。

TOP 2：射手座

射手座的人友好、幽默、善於談話、風趣，所以不管走到哪裡都會受到歡迎，但是卻不會過分停留，他們把絕大多數的人都成人生的過客，他們很喜歡相遇的驚喜，也忍受得了離別的痛苦，花費很多時間經營、建立深刻情感，久了就會膩了，不如萍水相逢，還能保有新鮮感。

TOP 1：水瓶座

水瓶座的疏離感是任何人都很難跨越的，他們會給人好親近、溫柔、隨和的錯覺，甚至給人情商很高的印象，但其實仔細發現就可以知道他們對任何人都不走心，當然可以雲淡風輕地演一場戲，畢竟所有的一切不過也是一個假象，人生不過就是如此，不需要和誰交好，也不會受到約束。