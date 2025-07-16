別出門前才擦！體香膏「最佳使用時機」公開　這樣塗更持久

▲把握體香膏使用最佳時機，抑制氣味能力最好。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

炎熱夏季更是需要注意身上氣味，以往總認為體香劑和體香膏是要遮掩異味，但對國外來說，使用體香產品更是一種禮儀，別再傻傻出門前才使用，學會使用體香膏最佳時機，幫助延長效果與持久度。

#洗澡後使用為最佳時機

洗澡後皮膚清潔且毛孔微張，是最理想的使用時機。這時候能讓體香膏更好地附著在皮膚上，同時也能減少汗液和細菌混合的機會，相對來說效果能更持久，抑制氣味能力也會更好，不過要記得腋下擦乾才能塗抹，否則水分會影響吸附與作用效果。

#睡前使用（針對止汗劑類體香膏）

如果你使用的是含止汗成分（如鋁鹽）的體香膏，睡前擦效果反而更好，因為晚上流汗量較少，能讓止汗成分有時間封住汗腺，外出時可以再補一次香味型體香膏，效果能更好。

#外出或運動前補擦

運動前可以提前補擦，有助防止異味生成，但要注意先將汗水擦掉再補擦，否則容易影響附著效果。

▲(MALIN+GOETZ)玫瑰體香膏，73g，850元。

不含鋁鹽、酒精、合成香料與人工色素，選用玉米澱粉作為天然濕氣吸收劑，敏感膚質也可以安心使用，今年首次推出年度限定「玫瑰體香膏」，結合柔和玫瑰花香以及高效清新配方，氣息淡雅宜人。

▲Melvita 長效清新體香膏，50g，880元。

不用一般止汗劑常見的鋁鹽，酒精和精油類，小蘇打及明礬石，而以天然成分植物性纖維素作為吸附潮濕與汗水、結合天然檸檬酸三乙酯抑制異味中細菌酶的活性，降低異味產生，來保持一整天清爽。

