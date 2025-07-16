清新療癒！夏季「5款身體香氛噴霧」推薦　一噴消暑補水

記者曾怡嘉／台北報導

炎炎夏日，想要身體散發香香的氣味，卻又擔心香水太厚重，或許身體香氛噴霧是好選擇！不少品牌都在夏日推出身體噴霧，輕輕一噴不僅有清新宜人的氣味，還能自帶涼感。

▲AHRES 沁涼身體香氛噴霧，45ml，780元。

配方中加入天然薄荷醇，能立即降低肌膚溫度；千島矢竹萃取，調理出汗黏膩肌膚恢復清爽，且揉合百香果、佛手柑、百合的清新果香，是一款能夠在炎夏時節輕撫感官的淡雅氣息。

▲BYREDO 返璞歸真身體噴霧，100ml，2,070元。

標誌性的玫瑰柔和香息，一抹輕柔療癒的麝香包裹肌膚，輕盈水潤宛若第二層肌膚，意想不到的持香，環繞著後頸延伸鎖骨，貼膚香氣勾勒肌膚之親的親密關係。

▲LUSH 仲夏海風身體噴霧，1,800元。

噴霧瀰漫成熟香韻，讓你彷彿置身於海邊享受溫暖陽光和仲夏海風。身體噴霧蘊含沉香精油和來自黎巴嫩、以再生方式種植的橙花精油，輕輕噴在肌膚或衣服上，讓全身散發持久的輕盈和清新氣息。

▲diptyque 夏日戶外身體噴霧，100ml，1,900元。

將檸檬草、天竺葵及檸檬尤加利精油巧妙調和，獨具驅蚊功效，再輔以橙花的花香調，更顯輕盈靈動。

▲SABON 沁柚莫西多身體香氛噴霧，100ml，1,480元。

柚子的清新果香交織薄荷與青蘋果的透明氣息，能迅速吸收、即時補水，為肌膚適時補充水分與香氣，揉合水薄荷植萃與薄荷醇，帶來沁入肌底的涼感與水潤。