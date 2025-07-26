運動時尚走出健身房　機能美感＋多巴胺配色本季最吸睛

▲時尚名媛王瀅演繹COZY PUNCH正夯的「ONE TONE 彩虹衣」，時髦有型。（鏡藝宏海提供）



圖文／鏡週刊

盛夏來臨，色彩在律動中甦醒，釋放多巴胺，令人嘴角上揚。

運動時尚不再局限於健身房，而是以優雅之姿悄然融入生活場景。

明亮、輕盈、蘊含機能的美感，這一季，風格與身體節奏共鳴。

彩虹清涼無比

當穿著不再只是外在修飾，在科技日新月異下，終將延伸成為肌膚保養的神隊友。COZY PUNCH重新書寫機能美學，嚴選台灣在地研發的allwin®膠原蛋白紗，富含胺基酸成分，帶來潤澤絲滑的舒適膚觸；再搭配WINCOOL®專利涼感紗，利用中央山脈類冷泉複合礦石粉的特點，吸熱慢、散熱快、快速降溫，每一次日照都不再是負擔，悄悄抹去夏日的黏膩悶熱感。

▲減齡感十足的奶油布丁色短褲，自帶可愛濾鏡。NT$1,980。（COZY PUNCH提供）

功能之外的美感，也在輪廓與色彩中悄然展現。在COZY PUNCH的繽紛宇宙裡，糖果色是本季「ONE TONE彩虹衣」的甜蜜宣言，冰藍色、落日珊瑚、奶油布丁等色號，為日常不間斷地激發多巴胺式的愉悅感，同時自在遊走於都會與運動場景之間，輕鬆詮釋舒適與時髦並行的夏日輪廓。

▲有膠原蛋白紗加持的彩虹衣，攫取全場目光之餘，更不忘溫柔呵護肌膚。外套NT$3,580、長褲NT$2,280。（COZY PUNCH提供）



霓裳之獸奔馳

▲以斜紋軟呢呈現的豹紋短褲，在野性之美與高級時裝間取得精緻平衡。（COZY PUNCH提供）

Dior運動美學持續發酵，近期迎來充滿非洲色彩的番外篇。攜手F1一級方程式賽車名將Lewis Hamilton，聯名膠囊系列靈感取自Afrofuturism（非洲未來主義），將文化敘事轉化為視覺語言。豹紋花呢成為貫穿全場的主角，大膽、野性又不失精緻輪廓；多彩霓虹印花與雷射反光技術，則為整體造型注入未來感，在 Dior的語境裡，力量與美學從不衝突。

▲周杰倫6月在香港開唱時，搶先穿上Lewis Hamilton膠囊系列帥一波。（杰威爾音樂提供）

隱身於豹紋與霓虹之下，Dior的設計血統依然清晰可辨。Oblique斜紋夾克捨去翻領，轉化為開襟針織的柔軟姿態；短版夾克則挪用1968年設計語彙，為當年的Miss Dior時裝注入現代節奏。經典的Dior Hit The Road包款，以全新面貌登場，採用回收材料製作，呼應永續環保；攀岩繩細節更添了幾分戶外冒險的戲劇張力。

▲黑色Oblique緹花後背包，點綴些許螢光裝飾，巧妙露出悶騷本色。NT$125,000。（COZY PUNCH提供）

雙強聯手型走

▲Balenciaga聯手PUMA打造一系列運動套裝，兼具時尚風格與運動機能。（Balenciaga提供）

當時尚巨擘遇上運動王者，話題自然不請自來。粉絲盼了好幾個月的Balenciaga X PUMA聯名系列，如今終於正式發售。在黑與白的冷調鋪陳之間，幾抹濃豔的大紅、寶藍與亮黃，精準點綴出視覺焦點，一眼入魂。運動套裝固然氣勢滿格，更受人矚目的，卻是腳上那幾雙話題新鞋。

▲Balenciaga聯手PUMA打造一系列運動套裝，兼具時尚風格與運動機能。（Balenciaga提供）

粉絲指名必搶的Speedcat Suede，將PUMA經典鞋型融合Balenciaga的解構筆觸，鞋側經典的Formstrip標誌，刻意仿舊撕裂，讓街頭風格多了不羈氣息。在張狂的另一頭，是柔美的誕生，以緞布材質打造的Speedcat Ballerina，將芭蕾舞鞋的柔美靈魂放入運動輪廓中，步伐間踏出剛柔並濟的時尚態度。

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