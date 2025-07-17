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李洙赫來台挺GD「私服藏巧思」　要價6萬針織上衣襯托男神好品味

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記者鮑璿安／綜合報導

南韓人氣演員李洙赫（Lee Soo Hyuk）今年5月曾來台出席公開活動引發熱潮，而身為GD好友的他，於上週悄悄抵台力挺好友的演唱會，展開私人行程。同時也被網友野生捕捉到帥氣身影，李洙赫在台的私服品牌被翻出，來自Dolce&Gabbana，展現細節滿滿的高段位時尚品味。 

李洙赫不光以行動支持好友，這次穿搭品牌也大多來自他上回來台所站台的Dolce&Gabbana，可見敬業態度。李洙赫下榻飯店後前往用餐的第一套服裝是品牌2025 春夏「ITALIAN HOLIDAY 系列」，這款Logo刺繡單排釦西裝外套，選用100%純棉打造的華夫格面料（waffle fabric），除了適合台灣夏季之外，更能呈現質感的自然風格。

▲▼ 李洙赫 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲▼ 李洙赫 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲ 李洙赫同款襯衫領排釦針織上衣 $63,000 ；Logo刺繡單排釦西裝外套    。（圖／品牌提供）

而李洙赫在出席G-DRAGON演唱會現場時所穿的服裝，同樣來自Dolce&Gabbana，襯衫領排釦針織上衣單品售價約新台幣63,000元，該上衣選用高級純棉針織材質，結合淡米白色調與襯衫式翻領設計，完美呼應義大利假日風格。輕盈服貼的布料剪裁與自然垂墜感，營造出李洙赫一貫的高冷知性氛圍。而Dolce&Gabbana本季主打的「ITALIAN HOLIDAY」系列，靈感來自1950年代義式度假男子風格，從手工裁製的西裝外套、陶罐型褲裝、亞麻襯衫、復古條紋，系列詮釋輕鬆優雅的生活美學。

關鍵字：

李洙赫, 私服, 時尚, 演唱會, 品味

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