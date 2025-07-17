鬼馬小精靈快閃店必逛！Casper印花T恤、Care Bears刺繡包都想帶回家

記者鮑璿安／綜合報導

今夏最讓人少女心噴發的活動莫過於Rong Rong Paradise（RRP）推出的「電影院快閃店」，自7月15日至8月5日於台北新光三越A11 一樓盛大登場，將經典角色「鬼馬小精靈Casper」與「Care Bears彩虹熊」打造成最時尚的穿搭主角，打造一場懷舊與創意交錯的視覺饗宴。





▲Rong Rong Paradise（RRP）推出的「電影院快閃店」自7月15日至8月5日於台北新光三越A11盛大登場。（圖／品牌提供）

此次RRP首次將Casper帶來台灣，以全新2025春夏系列亮相。該系列以品牌經典Oversized版型與水洗做舊手法為基底，結合黑、白、紫三色搭配，展現街頭時尚的隨性感與細節控特質，Casper那張可愛無害的笑臉也變身最潮印花元素。而同步推出的Care Bears系列則走繽紛療癒路線，全新「森海度假系列」以熱帶條紋、可愛熊熊圖騰與高質感織法細節，打造屬於盛夏的童心回憶。品牌選用耐用又具設計感的面料與刺繡細節，讓每一個小物都兼具收藏與實用價值。

快閃現場不只是購物天堂，更是社群拍照熱點，品牌特別設置「好萊塢 Hollywood 區」還原懷舊電影場景，打造雲朵外框的打卡區與可愛視覺牆面，讓粉絲穿梭其間如置身夢幻樂園。此外，只要於現場消費並打卡，就有機會獲得限量「Casper筆記本」與精美小禮物。





▲RongRong Paradise主理人Janet楊秀蓉 。（圖／品牌提供）

同場加映

▲ARTIFACTS x MIRA MIKATI獨家快閃店繽紛登場，2025年7月10日至2025年8月21日。（圖／品牌提供）

▲凡於2025/7/11(五)-2025/7/13(日)期間，至 ARTIFACTS 敦南旗艦店，享不限金額消費即贈 ARTIFACTS x MIRA MIKATI 限定冰淇淋乙杯。（圖／品牌提供）





以繽紛色彩與童趣設計聞名的英國品牌 MIRA MIKATI 在2015年進軍倫敦時尚圈備受矚目，更成為G-Dragon權志龍（GD）愛牌之一，此次與 ARTIFACTS 攜手合作將 2025 秋冬「慶典」系列呈現於店內，本季延續標誌性的「繽紛手繪」美學，帶來如手工塗鴉外套、繽紛貼布毛衣、以及將彩虹、爆米花、煙火等童趣元素刺繡在 Oxford 男友襯衫或 牛仔拼接罩衫上的設計。現場陳列如藝術裝置般的展示空間，特別展出限量聯名 BE@RBRICK、糖果色陶瓷杯盤，以及童趣風格家居，讓人宛如走入一場繽紛展演。購買指定品項還可獲贈品牌陶瓷碗、冰淇淋等專屬好禮，完美喚醒童心與生活樂趣。