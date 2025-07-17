fb ig video ETtoday search mobile

愛過不代表適合！感情中出現「5大警訊」你該放生了

>

星座。（圖／jtbcdrama IG）

▲以下5個跡象，或許是你們在感情中「不適合」的明確警訊。（示意圖／jtbcdrama IG）

記者鮑璿安／綜合報導

愛情雖美，但並非所有相愛的人都適合長久走下去。許多看似甜蜜的關係，其實潛藏著不對等與無法磨合的問題，以下5個跡象，或許就是你們其實「不適合」的明確警訊。

一、價值觀頻繁衝突，無法對話更無法退讓

感情中出現意見不合在所難免，但若雙方在金錢觀、人生目標或家庭規劃上不斷起爭執，甚至每次爭論都以情緒收場，彼此缺乏溝通基礎，代表這段關係難以建立共同前景。

二、相處讓你感到「累」多過於「安心」

真正合適的關係應該帶來支持與放鬆感。若每次約會、對話都讓你提心吊膽，常常自我懷疑、壓抑情緒以維持和平，那麼這段感情可能已經成為你的消耗來源。

三、重要時刻對方總是缺席

不管是情緒低潮、生病時，還是工作壓力山大，若你發現對方總是在你最需要陪伴時消失，或總以「沒空」搪塞，這表示你在他的生命中並非優先順位。缺乏支持的關係，難以穩定成長。

四、愛裡有控制，卻沒有尊重

過度干涉穿著、社交、言行，看似「在意你」，實則是情感控制的表現，真正適合的伴侶，會尊重你的選擇與自由，而不是試圖改造你成為他想要的樣子。

五、你們想要的未來根本不一樣

最致命卻常被忽略的徵兆就是：你們對未來的想像南轅北轍。一方想穩定成家，另一方只想享受當下；一方嚮往海外發展，另一方堅守家鄉，若彼此都不願妥協，只會在拖延中徒增傷害。感情從來不該只是「努力就會有結果」，而是「彼此對的人，努力才有意義」。當這五個跡象頻繁出現，也許，是時候停下來思考：我們，真的適合嗎？

關鍵字：

愛情, 警訊, 不適合, 關係, 未來

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【見路邊有秋田犬超興奮】鏡頭一轉...自家狗勾滿臉氣噗噗XD

熱門文章

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

曾之喬背Chloé流浪包美翻

曾之喬背Chloé流浪包美翻

GUCCI老花包新成員出列

GUCCI老花包新成員出列

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

ET Fashion

推薦閱讀

「心機綠茶系」星座Top 3 ！第一名裝無害讓人暈船　內心全是劇本

「心機綠茶系」星座Top 3 ！第一名裝無害讓人暈船　內心全是劇本

不想老在等！5種「延緩老化食物」吃起來　減齡超有感

不想老在等！5種「延緩老化食物」吃起來　減齡超有感

「窗戶液態隔熱紙」室內降4度熱銷　6招輕鬆幫家降溫

「窗戶液態隔熱紙」室內降4度熱銷　6招輕鬆幫家降溫

Jisoo露背裝好俏麗　搶先曝光Dior新包 Seiko無釉有田燒錶面好優雅　菱形飾紋象徵吉祥 別出門前才擦！體香膏「最佳使用時機」公開　這樣塗更持久 韓韶禧機場穿搭超平價！2顆小CK話題包、聯名上衣女神同款一次看 「大馬最美千金」上班塞爆愛馬仕入門包　跑趴換拎多口袋柏金包 超強社牛三大星座！TOP 1不怕冷場、不管眼光　哪裡有人往哪衝 清新療癒！夏季「5款身體香氛噴霧」推薦　一噴消暑補水

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面