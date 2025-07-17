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保濕做好抗老、白皙更有感？肌膚含水度自我檢測法　化妝水不是拍一層就夠

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記者李薇／台北報導　圖／達志示意圖、品牌提供

功能性保養靠高濃度成分讓人心動，比如A醇、維他命C等等，搶佔了保養市場的目光，但其實肌膚保濕更是養出美肌的基礎，以下就分享保濕做夠的三大好處，甚至可以達到緊緻、透亮的質感，絕對是最重要的養護關鍵。

倩碧,肌研,保濕,肌膚,抗老,美白。（圖／達志示意圖、品牌提供）

【保濕好處】

1.提升肌膚彈性與光澤

良好的保濕能幫助角質層維持適當的含水量，使肌膚看起來更飽滿有彈性，並帶有自然的光澤感，讓肌膚觸感更細緻，根據研究就發現，乾燥容易讓角質不均勻、粗糙，光線反射就容易出現陰影，當然就會給人暗沉的視覺感。

2. 減少細紋與乾燥脫皮

女性最重視的老化，不只是靠抗老保養可以滿足，生活作息、運動、防曬等等，都是影響細紋出現的原因，保濕當然也不例外，加強補水可以讓細紋不易浮現，減少乾裂與脫皮，當然有助於逆齡。

3. 強化肌膚屏障、降低敏感發炎機率

肌膚發炎是老化的重要原因之一，維持穩定，不要泛紅、刺癢、過敏，就是降低變老速度，聽起來好像很簡單，但現在外在刺激如空氣污染、紫外線、細菌等相當多，因此，讓屏障功能穩定，保濕功不可沒。

倩碧,肌研,保濕,肌膚,抗老,美白。（圖／達志示意圖、品牌提供）

【保濕度檢測】

＃化妝水吸收速度

在保養的時候，可以仔細看看化妝水在肌膚吸收的速度，以不含酒精的配方為例，如果第一層化妝水塗抹全臉之後，大概10秒左右就全部吸收，可以評斷肌膚算是比較乾燥的狀態，建議可以進行2層、3層的化妝水補充，當時間越來越長，就代表肌膚已經有補充到水分。

＃早上觸摸法

早上洗完臉之後，可以用食指從下顎線的位置往上撥動、觸摸，如果感受到肌膚粗糙，就表示肌膚較為缺水，可以多層次上化妝水或是濕敷加強保濕，當然，緊繃、脫皮也會是肌膚乾燥的檢測標準之一。

倩碧,肌研,保濕,肌膚,抗老,美白。（圖／達志示意圖、品牌提供）

【推薦單品】

＃倩碧 水磁場嫩亮保濕煥膚精華，50ml、售價2800元

倩碧,肌研,保濕,肌膚,抗老,美白。（圖／達志示意圖、品牌提供）

由皮膚科醫師所創立的倩碧向來專注科學養膚，針對肌膚最重要的乾燥問題，在經典水磁場系列增添全新嫩亮保濕煥膚精華，應用醫學級玻尿酸搭配蘆薈水，可以為肌膚深層注入水分，5%乳酸配方搶先打通肌膚喝水通道，最後維他命C配方加強柔滑細緻度，全方位由裡到外打造透亮感嫩膚。

＃肌研 光透潤酵母後生元保濕面膜，5片、售價399元

倩碧,肌研,保濕,肌膚,抗老,美白。（圖／達志示意圖、品牌提供）

日本百年樂敦製藥肌膚研究所打造的肌研在台日廣受喜愛，2025年再度推出全新光透潤酵母後生元保濕面膜，採用天然酵母經過長時間發酵的酵母後生元成分，蘊含胜肽、神經醯胺、胺基酸、維生素、礦物質等50種以上微營養素，可以加強肌膚受損修護，搭配雙重玻尿酸、菸鹼醯胺強化肌膚屏障。

關鍵字：

倩碧, 肌研, 保濕, 肌膚, 抗老, 美白

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