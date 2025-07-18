aespa Karina成為Nike代言人美照公開！「親曝最愛鞋款」粉絲準備入手

記者鮑璿安／綜合報導

南韓人氣女團aespa隊長Karina近日正式宣布加入Nike家族！成為品牌最新成員之一，而她為Nike拍攝的絕美形象照也正式曝光，身穿別具未來感的運動服展現強大氣場，同時也透露了自己最愛的鞋款！





▲aespa 隊長 Karina 近日正式宣布加入 Nike 家族 。（圖／品牌提供）

Karina 分享，自己與 Nike 的連結始於童年，那時她經常透過電視欣賞音樂節目，夢想著有一天也能像台上的明星一樣發光發熱，而這些表演者腳上幾乎清一色都是 Nike 球鞋：「從那時起，我就與 Nike 建立了關係，現在穿上 Air Force 1 對我來說就像呼吸一樣自然。」在首張造型中，Karina 穿上貼身深綠運動上衣，微透布料帶出光澤層次，展現舞者般的力量線條。下身搭配黑色運動短裙與寬腰帶，拉長腰腿比例。另一套造型則轉為街頭風格，Karina 披上黑色拼接外套，內搭米白T恤展現俐落肩線，背後大面積 Swoosh 勾標成為視覺焦點。金屬耳環與項鍊細節點綴整體，展現她在率性與細膩之間的完美平衡。





▲Karina 提到最近最愛的是銀色款 Nike Air Max Muse。（圖／品牌官網、翻攝自IG）

談到運動經歷，Karina 表示自己從小就接觸各種運動，包括芭蕾、游泳、籃球、室內足球，最深入的是跆拳道，甚至拿下黑帶。她提到：「每一次晉級都是在訓練耐性，也學會尊重過程、相信自己。這些體悟至今仍深深影響我。」在鞋款選擇上，她提到最近最愛的是銀色款 Nike Air Max Muse，「我第一次穿是在米蘭時裝周後的小旅行，既舒適又有型，搭配皮衣或牛仔褲都很有感覺，一穿就愛上」。

aespa曾在4月來台擔任「K-FLOW3 CONCERT in TAIWAN」演唱會嘉賓，其中Karina換上韓牌OPEN YY短版外套、多口袋工裝褲以及粗腰帶，相當具有Y2K流行風格，而最吸睛的就是她的齊瀏海短髮造型，讓精緻的巴掌臉蛋更加顯眼。Ningning（寧藝卓）也以低調的鴨舌帽搭配The Row大尺寸托特包，腳踩Nike球鞋，舒適穿搭非常適合飛行。