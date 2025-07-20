用電迷思大公開！5件「用電風險」7成民眾每天都踩雷

記者蔡惠如／綜合報導

居家安全大家可能會先想到防盜，卻很少人會把目光放在「配電設備」上。不過根據最新一份調查顯示，電氣因素早已成為台灣住宅火災的頭號原因，占比超過四成。而我們日常習慣裡，藏著的用電誤區比想像中還要多。

由中華消防協會與施耐德電機共同發布的「全台居家用電安全認知調查」指出，民眾在用電觀念與實際行為上，存在不少迷思。專家呼籲，與其等跳電或起火才處理，不如從平時就養成正確的用電習慣與檢查習慣。

▲許多民眾對於用電安全的觀念不足。（圖／AI製圖）

電器先插再說？小心總負載早就爆表

根據調查，有超過七成民眾根本不清楚家中配電總容量是多少。當家中多個大功率電器一起開動，沒人確認會不會超載，就很容易埋下跳電或過熱的危機。

專家建議，在購買或使用多個家電時，可以詢問水電師傅或查看電表盤上的標示，了解自家電力系統的限制，才不會讓設備超出負荷還渾然不覺。

從沒跳電＝安全？其實可能更危險

這是一個很常見的誤解。調查發現，有一半以上的受訪者以為「從沒跳過電」代表自家很安全。但事實是，如果配電設備老舊或斷路器失靈，該跳電時沒跳，反而容易釀成危機。

當真的跳電時，有超過五成民眾只是稍等一下再打開開關，並沒有處理潛在原因。遇到跳電，最好先停下來想一想，是不是同時開了太多電器？有沒有異常聲響或焦味？必要時找專業人員來幫忙檢查。

家中配電設備在哪要知道

說到配電盤或斷路器，調查中竟只有一成民眾說得出家裡的設備規格或功能。多數人連電箱在哪裡都不清楚，更不用說萬一有狀況該怎麼處理。

其實配電設備就像家的守門員，出問題時能第一時間跳脫保護。但前提是你得知道它的存在，也要選擇安全認證、功能正常的設備。建議在裝修或搬家時，就請師傅多解說一下電箱與設備配置，累積起基本認識。

老屋的電力設備撐了幾十年該檢查

調查指出，有近六成民眾從未更換過家裡的配電設備，更有三成以上家中的設備已用了20年以上，其中有高達六成七，連檢查都沒做過。

專業技師提醒，配電設備的使用壽命約20～25年，在台灣潮濕氣候與電器負載逐年上升的情況下，壽命恐怕還會再縮水。裝潢時除了關注木作、水管、防水，不妨也把電力系統列入檢查清單，入住後定期找水電師傅巡檢，該換就換。

水電師傅多聊聊

大部分人裝修時的電力工程，都是交給水電師傅處理，調查中有七成受訪者表示會優先找水電行協助。不過在設備選擇、電流負載設計、線路分配這些環節上，還是需要民眾主動問、主動了解。

專家建議，在施工前不妨和師傅確認一下幾個基本問題，例如配電容量是否足夠、有無預留未來擴充空間、用的設備有沒有經過認證。多問一點，才能讓你的家真正安全長久。

此問卷調查針對30歲以上族群，總共回收了500份有效樣本，在95%信心水準下，誤差約±4.38%。