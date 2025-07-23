aespa最愛球鞋清單！NB、NIKE都上榜　Karina這雙時尚圈也火掀Shox熱潮

文／美人圈

KPOP女王們回來了！南韓人氣女團aespa近期以全新單曲〈Dirty Work〉強勢回歸，MV上線短短一週就吸引超過兩千萬人點閱，甚至衝上YouTube音樂發燒榜第一，女王們魅力不容小覷。要知道aespa幾乎每次現身的單品都會成為爆款，同樣作為「帶貨女王」她們這回又要來燒女孩們荷包啦！本篇就網羅aespa成員近期最愛的「同款球鞋」，趁著還沒被搶購一空，先趕緊放進購物車。

▲aespa以全新單曲〈Dirty Work〉強勢回歸。（圖／IG@aespa_official）

▲（左）Winter、（右）Karina。（圖／IG@aespa_official）

aespa同款球鞋清單

New Balance 1000：Winter同款，未來復古感十足

New Balance主打款之一1000帥到男女通吃，鞋身線條靈感源自千禧年代跑鞋設計，充滿未來復古味道。撞色配搭百搭耐看，不浮誇卻很有存在感，是那種「越看越耐穿、穿久越時髦」的經典色系。搭配上優異的腳感與緩衝力，機能實穿性一流！

▲New Balance 1000，NT$4,280。（圖／IG@imwinter、New Balance）

New Balance 574 Legacy：Winter同款，厚底顯腿長

Winter近期在aespa團綜節目「Dirty Workshop」中就身穿New Balance 574 Legacy ！承襲經典復古輪廓，搭配微增高厚底設計，不但走路超穩，還能默默拉長腿部比例，顯高效果直接升級！鞋面材質質感加分，不管是搭牛仔褲、寬褲還是裙裝都百搭不出錯。Winter同款色系咖啡棕色配上米白色也超好搭，難怪成為韓國女生人腳一雙的厚底顯瘦神鞋。

▲New Balance 574 Legacy。（圖／截圖自YT Dirty Workshop、New Balance）

New Balance RC42：Winter同款，修飾腳型久走不累

New Balance新力軍RC42也是一推出就成為Winter的摯愛，跟上時下最夯薄底鞋風潮，纖細鞋頭加上貼合雙腳的鞋底，久走久站都舒適度滿分，且視覺非常修飾腳型，很有延伸效果！此外，鞋款麂皮材質也帶出質感，紅棕色粗體N字Logo不會過分張揚，但又能讓人一眼就看出你懂挑球鞋。

▲New Balance RC42，NT$3,280。（圖／Dispatch、New Balance）

Nike AIR MAX MUSE：Karina同款，前衛機能辨識度高

aespa Karina多次被眼尖粉絲捕獲身穿Nike AIR MAX MUSE，就知道女神有多愛！這款專為女性打造的鞋款，其柔和的線條、誇張的比例和引人注目的設計，完美彰顯出鞋後跟標誌性Air技術的獨特魅力。光滑半霧面鞋面包覆著Air氣墊，進一步凸顯了Nike Air氣墊的存在，而增高的足弓則為整體造型注入了獨特前衛的時尚感。

▲Nike AIR MAX MUSE，NT$5,400。（圖／Nike、IG@katarinabluu）

Nike Shox R4：Karina同款，aespa團綜曝光

這雙Nike Shox R4是Karina在aespa團綜節目「Dirty Workshop」上腳後再度爆紅的話題球鞋！復古跑鞋輪廓結合極具未來感的金屬感設計，後跟招牌四柱Shox緩震系統超吸睛，踩起來有彈力、走久也不累。鞋型修長、腳踝線條更明顯，搭配運動風或街頭風穿搭都超有型。不只明星愛穿，時尚圈也掀起一波Shox熱潮，想走在潮流前線，這雙真的不能錯過！

▲Nike Shox R4，NT$4,900。（圖／截圖自YT Dirty Workshop、Nike）

Nike Total 90：Karina 同款，前衛機能辨識度高

Nike經典足球鞋Total 90這波強勢回歸，直接被Karina私服帶火！重新回歸的Total 90融合正宗足球風格和街頭潮流設計，將原本的釘鞋改為平坦橡膠鞋底，保留了原版絎縫鞋面與不對稱式鞋帶造型，既有態度又超吸睛。閃亮的黑色與白色搭配，加上歷練黃和金屬銀色的點綴，風格搶眼，不容忽視。

▲Nike Total 90，NT$3,600。（圖／Nike）

alo Recovery Mode：Ningning 同款，經典耐看

Ningning機場時尚搭配的alo Recovery Mode球鞋小隻女們一定要鎖定！簡約的設計加上厚底增高大底，不論是運動後穿、日常出門套上都毫不費力就有型。皮革材質高級感滿分，黑白配色也很好搭配，低調又有細節感，絕對是那種越看越耐穿的經典款，難怪成為時尚愛豆的愛用款之一。

▲alo Recovery Mode，NT$6,300。（圖／OSEN、alo）

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