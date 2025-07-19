fb ig video ETtoday search mobile

Tiffany羅馬數字錶回歸　3種尺寸任選、機芯更多元

>

▲▼ Tiffany 。（圖／公關照）

▲Tiffany Atlas 38mm自動上鍊錶（左）177,000元，34mm自動上鍊鑽錶283,000元。（圖／Tiffany提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

Tiffany & Co.靈感源自創辦人Charles Lewis Tiffany於1853年設置於紐約百老匯大道550號門市入口上方Atlas時鐘的Atlas® 腕錶系列，今年正式回歸，注入當代摩登美學，採用羅馬數字與俐落時標環，搭配經拉絲與拋光處理的刻面指針，外圈斜面設計創造出立體深邃的視覺效果，令人驚喜的是過去此系列僅有石英錶，此次搭載自動上鍊機芯或太陽能機芯，提供多元選擇。

由希臘神話中的泰坦神阿特拉斯雕像托舉的Atlas時鐘，是曼哈頓最早對外展示的公共時鐘之一，1940年Tiffany搬遷至第五大道727號現址The Landmark旗艦店後，這座時鐘與Atlas雕像也遷移至此，成為Tiffany標誌也啟發同名腕錶創作，2025年新款共有29毫米、34毫米與38毫米3種尺寸，均搭配Tiffany Blue色調面盤，較大尺寸款式另有白色面盤款式，當中最小尺寸的29毫米款首度採用瑞士機芯廠La Joux-Perret 聯手研發的太陽能機芯，而34毫米與38毫米腕錶則搭載自動上鍊機芯。

▲▼ Tiffany 。（圖／公關照）

▲Tiffany&Co Atlas 38mm自動上鍊錶皮錶帶款，161,000元。

新一代Tiffany Atlas®系列腕錶均以不鏽鋼錶殼，搭配一體式金屬鍊帶，29毫米與34毫米款亦提供錶圈鑲鑽設計，而38毫米自動錶另有深棕色皮革錶帶款式，除了樣式豐富，防水性能也從過往的50米提升至100米。

▲▼ Tiffany 。（圖／公關照）

▲模特兒佩戴Tiffany Atlas®系列搭載太陽能機芯的29mm精鋼腕錶，122,000元。

寶格麗（BVLGARI）則持續為標誌性的Serpenti腕錶推出華美新作，今年共推出搭配雪花鋪鑲鑽石錶盤的單圈與雙圈等3款Serpenti Infiniti新錶，延續經典的金屬絲纏繞製成的 Tubogas 結構概念，採用革新工法詮釋，改以每個環節獨立鑄造、拋光、手工鑲嵌鑽石後，再精準組裝於鈦金屬內軸上，戴起來完美貼合手腕，時髦有型。
 

▲▼ Tiffany 。（圖／公關照）

▲BVLGARI SERPENTI INFINITI 三金鑲鑽雙圈珠寶腕錶。（圖／寶格麗提供）

►言承旭微露胸肌秀Tiffany珠寶　F4合體吳建豪日系不對稱服裝帥炸

►Seiko無釉有田燒錶面好優雅　菱形飾紋象徵吉祥

關鍵字：

Tiffany, Tiffany & Co., BVLGARI, 寶格麗

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【泰格與雪兒】巨蟹座

熱門文章

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

曾之喬背Chloé流浪包美翻

曾之喬背Chloé流浪包美翻

GUCCI老花包新成員出列

GUCCI老花包新成員出列

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

ET Fashion

推薦閱讀

歐米茄潛水錶黑橘配吸睛　不只好看也為安全性

歐米茄潛水錶黑橘配吸睛　不只好看也為安全性

相處起來壓力山大！「最顧人怨」星座排行榜Top 5

相處起來壓力山大！「最顧人怨」星座排行榜Top 5

「心機綠茶系」星座Top 3 ！第一名裝無害讓人暈船　內心全是劇本

「心機綠茶系」星座Top 3 ！第一名裝無害讓人暈船　內心全是劇本

aespa Karina成為Nike代言人美照公開！「親曝最愛鞋款」粉絲準備入手 愛過不代表適合！感情中出現「5大警訊」你該放生了 Jisoo穿Dior訂製蝴蝶結裙甜炸全場　GD演唱會換四套Valentino極繁新裝 衣物發黃、汗臭洗不乾淨？3招必學清洗技巧　重現潔白如新 痘痘冒不停？5個「致痘壞習慣」趕快改掉　飲食不當也有關 85度C指定飲品「第二杯半價」　 7／19起限時兩天喝起來 「窗戶液態隔熱紙」室內降4度熱銷　6招輕鬆幫家降溫

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面