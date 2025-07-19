Tiffany羅馬數字錶回歸　3種尺寸任選、機芯更多元

▲Tiffany Atlas 38mm自動上鍊錶（左）177,000元，34mm自動上鍊鑽錶283,000元。（圖／Tiffany提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

Tiffany & Co.靈感源自創辦人Charles Lewis Tiffany於1853年設置於紐約百老匯大道550號門市入口上方Atlas時鐘的Atlas® 腕錶系列，今年正式回歸，注入當代摩登美學，採用羅馬數字與俐落時標環，搭配經拉絲與拋光處理的刻面指針，外圈斜面設計創造出立體深邃的視覺效果，令人驚喜的是過去此系列僅有石英錶，此次搭載自動上鍊機芯或太陽能機芯，提供多元選擇。

由希臘神話中的泰坦神阿特拉斯雕像托舉的Atlas時鐘，是曼哈頓最早對外展示的公共時鐘之一，1940年Tiffany搬遷至第五大道727號現址The Landmark旗艦店後，這座時鐘與Atlas雕像也遷移至此，成為Tiffany標誌也啟發同名腕錶創作，2025年新款共有29毫米、34毫米與38毫米3種尺寸，均搭配Tiffany Blue色調面盤，較大尺寸款式另有白色面盤款式，當中最小尺寸的29毫米款首度採用瑞士機芯廠La Joux-Perret 聯手研發的太陽能機芯，而34毫米與38毫米腕錶則搭載自動上鍊機芯。





▲Tiffany&Co Atlas 38mm自動上鍊錶皮錶帶款，161,000元。

新一代Tiffany Atlas®系列腕錶均以不鏽鋼錶殼，搭配一體式金屬鍊帶，29毫米與34毫米款亦提供錶圈鑲鑽設計，而38毫米自動錶另有深棕色皮革錶帶款式，除了樣式豐富，防水性能也從過往的50米提升至100米。





▲模特兒佩戴Tiffany Atlas®系列搭載太陽能機芯的29mm精鋼腕錶，122,000元。

寶格麗（BVLGARI）則持續為標誌性的Serpenti腕錶推出華美新作，今年共推出搭配雪花鋪鑲鑽石錶盤的單圈與雙圈等3款Serpenti Infiniti新錶，延續經典的金屬絲纏繞製成的 Tubogas 結構概念，採用革新工法詮釋，改以每個環節獨立鑄造、拋光、手工鑲嵌鑽石後，再精準組裝於鈦金屬內軸上，戴起來完美貼合手腕，時髦有型。







▲BVLGARI SERPENTI INFINITI 三金鑲鑽雙圈珠寶腕錶。（圖／寶格麗提供）