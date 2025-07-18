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毛孔粗大分3種　先搞清楚才護膚效果更加乘

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記者李薇／台北報導　圖／abib.official IG

很多人都會有毛孔粗大的問題，建議可以根據不同的毛孔狀況，進行肌膚的調理，來創造出細嫩的膚質，以下就是針對不同的毛孔粗大狀況，進行不同的護理方式，快來看看妳應該屬於哪一種護膚調理吧！

＃出油型：多為U字型毛孔、伴隨出油旺盛

這種狀況算是比較好改善的，通常是因為出油過多導致，日常主要重視清潔跟控油即可，前面一到兩週可以使用溫和的酸類保養，塗抹在毛孔粗大的位置，後續再使用比較控油又可以補水的凝霜，幫助肌膚加強保濕，補足水分、同時細緻膚況。前面一到兩週過了之後，接下來一週用一次酸類保養即可，並且少吃油炸食品、少熬夜，基本上就可以慢慢看到效果。

保養護膚。（圖／abib.official IG）

＃缺水型：橢圓形毛孔，通常會有上妝易卡粉、脫皮、泛紅狀況

最快的方式可以試一下保鮮膜油敷法，先用毛巾熱敷肌膚，把毛孔打開，接著使用保濕噴霧噴灑全臉，並且使用美容油按摩全臉，封存水分，再使用保鮮膜覆蓋在肌膚（建議敏感肌可以斟酌使用這步驟），等待15分鐘即可。

＃衰老型：水滴型毛孔，通常出現在35歲以後，因為肌膚膠原蛋白流失所導致的狀況

因為這種是屬於內因性老化的狀況，建議應該要從年輕的時候就幫肌膚保養，並且同時內在補充膠原蛋白，隨著年齡增長，可以加強選擇A醇、胜肽、玻尿酸等成份的保養品，深層呵護，也可以選擇醫美類型的保養，來提升肌膚狀態。 

保養護膚。（圖／abib.official IG）

關鍵字：

毛孔粗大, 毛孔, 保養

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