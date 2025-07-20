星巴克7／21起大杯以上買一送一　連兩天揪咖喝起來

▲星巴克買一送一。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

本周即將迎來大暑節氣，代表將邁入一年中最炎熱的日子，星巴克邁向大暑日，從7／21起一連兩天推出「大杯以上買一送一」優惠，陪大家一起度過炎夏，記得揪咖享受咖啡小確幸，85度C在7／20前，針對8款指定職人特調系列飲品推出「大杯任選第二杯半價」優惠，讓消費者在酷暑中也能用一杯沁涼飲品解解渴。

星巴克7／21、7／22連續兩天推出「大暑一起相約喝咖啡 好友分享日」優惠，活動期間從上午11點到晚上8點期間，消費者至店購買兩杯大杯以上容量、冰熱、口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。

折購品項不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。部分門市不提供優惠，未提供優惠門市請看文後列表。

▲85度C推第二杯半價。（圖／品牌提供）

85度C針對大暑，在7／20前推出全台門市將針對8款指定職人特調系列飲品推出「大杯任選第二杯半價」優惠，主打茶飲與水果、草本、花果融合的風味組合。其中包括新上市的「仙楂雪芽綠」，以七窨雪芽茉莉花茶為基底，搭配仙楂的自然果酸，呈現出清新平衡的酸甜風味；另一款「苦瓜爆檸茶」則使用新鮮青苦瓜與檸檬片，搭配綠茶後經手工搗打，口感不僅保留果粒層次，也帶來與印象中苦瓜不同的甘爽感。

對不習慣苦瓜風味的消費者，85度C也提供多種其他選擇，如「爆檸慢熟紅」、「爆檸雪芽綠」、「檸檬烏龍」與「初露多多綠」等，皆以果香茶為基底，主打爽口、清香。「蘋香淺焙青」則加入蘋果果粒，喝起來有咀嚼感；另有無咖啡因的「冬檸小紫蘇」，以冬瓜檸檬為主調，搭配小紫蘇種子，適合想補充纖維或避免咖啡因攝取的消費者。

8款飲品均提供大杯尺寸，售價單杯從55元至75元不等，可購買任兩杯指定飲品，其中一杯享半價折扣（以價低者計），僅限門市現場購買，外送與電話訂購不適用。以單杯75元的「苦瓜爆檸茶」為例，兩杯原價150元，折扣後為112元，等於75折。

星巴克買一送一不提供優惠門市：

松山機場、松機T2、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、二航廈5F、二航廈D3、二航管制4F、小港國際站、青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、彰化高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵、南港車站、南港高鐵、松山車站、台鐵一、板橋車站、中壢休息站、湖口休息站、西湖休息站、泰安南、泰安北、清水站1F、清水站3F、南投休息站、西螺、東山休息站、關廟南、仁德南、仁德北、古坑休息站、草山、花蓮和平、洄瀾、福隆觀海、清境、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、花蓮理想、龍門、101典藏、京站、萬里、南港LALA