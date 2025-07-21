韓爆紅瑪莉珍鞋Rockfish登台！加碼「台灣限定色」、木質空間太好逛

記者鮑璿安／綜合報導

受到許多韓妞喜愛的Rockfish Weatherwear終於正式插旗台北東區，開設全台首間品牌旗艦店，本次新店以英倫鄉村氛圍為設計靈感，打造出彷彿置身倫敦高街的沉浸式購物空間，一次帶來話題瑪莉珍鞋系列、台灣限定色以及眾多可愛雨鞋單品！

▲受到許多韓妞喜愛的Rockfish Weatherwear終於正式插旗台北東區。（圖／品牌提供）

Rockfish Weatherwear此次同步推出備受歡迎的運動瑪莉珍鞋「台灣限定色」，靈感來自台北的城市灰調，融合品牌經典英倫原木調與首爾街頭極簡風格，交織出台、英、韓三地獨有時尚語彙，極具收藏價值。Rockfish Weatherwear 擅長以復古輪廓揉合現代機能，其瑪莉珍鞋系列因舒適好穿與獨特美學深受韓星張員瑛、葉舒華等喜愛，這次限定配色以柔霧質感與輕盈線條重新演繹經典輪廓。

▲Rockfish Weatherwear「台灣限定色」運動瑪莉珍鞋。（圖／品牌提供）

除了運動瑪莉珍鞋、雨靴，現場也展售服飾、帽款等多樣單品，為慶祝開幕，品牌並與 GŪLŪ GURU 酒調實驗室聯名推出調酒「瑪麗珍緋語 Rockfish Frenzy」，將精神延伸至味蕾體驗。

▲ARTIFACTS x MIRA MIKATI獨家快閃店繽紛登場，2025年7月10日至2025年8月21日。（圖／品牌提供）





以繽紛色彩與童趣設計聞名的英國品牌 MIRA MIKATI 在2015年進軍倫敦時尚圈備受矚目，更成為G-Dragon權志龍（GD）愛牌之一，此次與 ARTIFACTS 攜手合作將 2025 秋冬「慶典」系列呈現於店內，本季延續標誌性的「繽紛手繪」美學，帶來如手工塗鴉外套、繽紛貼布毛衣、以及將彩虹、爆米花、煙火等童趣元素刺繡在 Oxford 男友襯衫或 牛仔拼接罩衫上的設計。現場陳列如藝術裝置般的展示空間，特別展出限量聯名 BE@RBRICK、糖果色陶瓷杯盤，以及童趣風格家居，讓人宛如走入一場繽紛展演。購買指定品項還可獲贈品牌陶瓷碗、冰淇淋等專屬好禮，完美喚醒童心與生活樂趣。