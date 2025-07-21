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格蘭傑推三桶熟成威士忌新作　馬爹利VSOP升級亮相

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▲格蘭傑推出限量「珍藏三桶」單一麥芽威士忌。（圖／品牌提供）

▲格蘭傑推出限量「珍藏三桶」單一麥芽威士忌。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

威士忌與干邑市場近期分別迎來兩款全新酒款。格蘭傑在台推出限量「珍藏三桶」單一麥芽威士忌，融合三種桶型熟成風味，主打果香與辛香兼具的高地風格；馬爹利則重新演繹經典VSOP干邑，主打釀酒工藝結合細紋橡木桶熟成技術，打造出平衡細膩的口感層次。  

▲格蘭傑推出限量「珍藏三桶」單一麥芽威士忌。（圖／品牌提供）

格蘭傑全新推出「珍藏三桶」單一麥芽威士忌，以波本桶、全新炙燒橡木桶與罕見裸麥威士忌桶三種橡木桶進行熟成，創造出多層次風味組合。酒液散發出洋梨、蜜漬橙皮與金銀花等果香基調，同時揉合丁香、肉豆蔻等細膩辛香，呈現出柔順又有深度的口感結構。

格蘭傑首席調酒師吉莉安・麥克唐納（Gillian Macdonald）表示，此款酒的靈感源自蘇格蘭高地的自然景致，在延續經典果香的基礎上加入辛香與鹹香元素，以豐富整體層次。「珍藏三桶」不僅適合純飲，也適合加冰或調製成雞尾酒。售價950元，容量700ml，自7／21起於全台指定賣場獨家販售。

▲格蘭傑推出限量「珍藏三桶」單一麥芽威士忌。（圖／品牌提供）

酒款香氣帶有梨子、香草、傳統梨糖、楓糖漿與白巧克力等多元變化，加入少量水後會釋放更多奶油與熱帶果香。口感濃郁，包含焦糖布丁、櫻桃巧克力、香橙雪酪與辛香料調性，餘韻則甜美且略帶可嚼口感，整體呈現出格蘭傑典型的優雅細膩風格，同時拓展出全新辛香維度。

▲格蘭傑推出限量「珍藏三桶」單一麥芽威士忌。（圖／品牌提供）

馬爹利新發表「馬爹利VSOP」延續自1831年首款VSOP以來的製酒精神，採用100%細紋橡木桶熟成，提升整體香氣與柔和度。原料來自優質林區與大香檳區、小香檳區與邊緣區的生命之水，前段風味以柑橘、黃李、桃果香為主，中段融入木質與香料，餘韻滑順悠長。

▲格蘭傑推出限量「珍藏三桶」單一麥芽威士忌。（圖／品牌提供）

在瓶身設計上，新版VSOP呼應釀酒師原酒品鑑用瓶「Montre」的形制，搭配馬爹利象徵性的雨燕浮雕圖騰，整體呈現現代感與經典交融的視覺風格，售價1,250元，酒精濃度40%。即起至8／31止，加入「保樂力加酩家沙龍」LINE帳號並至指定店家，即可免費兌換藍淬燕迷你酒；購買指定馬爹利酒款還可獲得同款迷你酒或限量品牌杯盤禮盒。

★《ETtoday新聞雲》提醒您：未成年請勿飲酒。飲酒過量，有害健康。喝酒不開車，開車不喝酒。

關鍵字：

威士忌, 干邑, 格蘭傑, 馬爹利, 新品

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